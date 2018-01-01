Шопінг без грошей: на Волині жінка вкрала з магазину одяг і взуття





Днями їй виніс вирок Камінь-Каширський районний суд.



Відомо, що жінка спричинила власникам торгової точки збитків на загальну суму понад 1600 гривень. Утім, згодом жінка віддала цю суму потерпілим.



Свою вину крадійка у суді визнала.



Зрештою, суд визнав її винною та призначив покарання - два роки «умовно». До слова, усі викрадені речі залишили обвинуваченій, оскільки вона повернула їхню вартість власникам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Камені-Каширському жінка у липні цього року викрала шльопанці, жакет та сукню у павільйоні торгового комплексу «Пасаж».Днями їй виніс вирок Камінь-Каширський районний суд.Відомо, що жінка спричинила власникам торгової точки збитків на загальну суму понад 1600 гривень. Утім, згодом жінка віддала цю суму потерпілим.Свою вину крадійка у суді визнала.Зрештою, суд визнав її винною та призначив покарання - два роки «умовно». До слова, усі викрадені речі залишили обвинуваченій, оскільки вона повернула їхню вартість власникам.

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