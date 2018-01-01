Шопінг без грошей: на Волині жінка вкрала з магазину одяг і взуття
Сьогодні, 22:05
У місті Камені-Каширському жінка у липні цього року викрала шльопанці, жакет та сукню у павільйоні торгового комплексу «Пасаж».
Днями їй виніс вирок Камінь-Каширський районний суд.
Відомо, що жінка спричинила власникам торгової точки збитків на загальну суму понад 1600 гривень. Утім, згодом жінка віддала цю суму потерпілим.
Свою вину крадійка у суді визнала.
Зрештою, суд визнав її винною та призначив покарання - два роки «умовно». До слова, усі викрадені речі залишили обвинуваченій, оскільки вона повернула їхню вартість власникам.
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Днями їй виніс вирок Камінь-Каширський районний суд.
Відомо, що жінка спричинила власникам торгової точки збитків на загальну суму понад 1600 гривень. Утім, згодом жінка віддала цю суму потерпілим.
Свою вину крадійка у суді визнала.
Зрештою, суд визнав її винною та призначив покарання - два роки «умовно». До слова, усі викрадені речі залишили обвинуваченій, оскільки вона повернула їхню вартість власникам.
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