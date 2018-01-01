Волинська бригада відсвяткувала День Незалежності на передовій. ФОТО
Сьогодні, 02:55
14 окрема механізована бригада, що дислокується у Володимирі-Волинському відзначила День Незалежності України на передовій.
Про це повідомляє прес-служба бригади на сторінці у Facebook.
"До 27-ліття Незалежності України військовослужбовці нашої бригади, яка виконує завдання за призначенням в районі проведення Операції о’бєднаних сил на Луганщині, за сумлінну та доблесну службу отримали медалі, грамоти та подяки від Президента України, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, командувача Операцією об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, командира нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади полковника Сергія Войченка. Більшість із нагород були вручені бійцям просто на передовій", - ідеться у повідомленні.
Також бійці отримали високі відзнаки від цивільно-військової адміністрації Луганщини. Окремі з них були вручені під час урочистостей із нагоди 27-річчя незалежності України, які проходили в місті Попасна.
"Під час святкування наші військовослужбовці пригощали всіх охочих смачними армійськими кашею з м’ясом та чаєм, приготованими на польовій кухні, які надзвичайно посмакували учасникам урочистих заходів", - розповідають у прес-службі.
"Впевнені, завдяки нашому патріотизму, силі духу, досвіду, жертовності і вашій вірі в нас, шановні українці, неодмінно здобудемо перемогу! І всі наступні дні народження нашої Богом даної державності, на яку посягнула запоребрикова нечисть, будемо відзначати в цілісній, єдиній, сильній, мирній і щасливій Україні! Героям Слава!" - додають у підрозділі.
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Про це повідомляє прес-служба бригади на сторінці у Facebook.
"До 27-ліття Незалежності України військовослужбовці нашої бригади, яка виконує завдання за призначенням в районі проведення Операції о’бєднаних сил на Луганщині, за сумлінну та доблесну службу отримали медалі, грамоти та подяки від Президента України, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, командувача Операцією об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, командира нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади полковника Сергія Войченка. Більшість із нагород були вручені бійцям просто на передовій", - ідеться у повідомленні.
Також бійці отримали високі відзнаки від цивільно-військової адміністрації Луганщини. Окремі з них були вручені під час урочистостей із нагоди 27-річчя незалежності України, які проходили в місті Попасна.
"Під час святкування наші військовослужбовці пригощали всіх охочих смачними армійськими кашею з м’ясом та чаєм, приготованими на польовій кухні, які надзвичайно посмакували учасникам урочистих заходів", - розповідають у прес-службі.
"Впевнені, завдяки нашому патріотизму, силі духу, досвіду, жертовності і вашій вірі в нас, шановні українці, неодмінно здобудемо перемогу! І всі наступні дні народження нашої Богом даної державності, на яку посягнула запоребрикова нечисть, будемо відзначати в цілісній, єдиній, сильній, мирній і щасливій Україні! Героям Слава!" - додають у підрозділі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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