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Маленький лучанин потребує допомоги у боротьбі зі смертельною недугою

Маленький лучанин потребує допомоги у боротьбі зі смертельною недугою
Юрій Брузьдзінський переживає рецидив страшної хвороби – гострий лімфобластний лейкоз.

Хлопчик народився 19 листопада 2009 року, а вже у 2013 переніс свою першу хіміотерапію. Про це у групі «БО «Крила ангела» у Facebook написав Володимир Кіпко.

Зараз Юрій з мамою перебуває у Білорусі, малечу постійно мучать сильні болі у тілі.

У клініку маленього хворого прийняли на платній основі. Орієнтовна вартість лікування – 75 тисяч доларів, але перед початком треба внести аванс – 50 % від усієї суми.

Окрім того, під час першої хіміотерапії лікарі припустилися страшної помилки – поставили Юрію неправильну групу крові.

Загальна вартість лікування для простої сім'ї хлопчика – непідйомна, тому рідні дуже просять допомоги у небайдужих.

Номер картки бабусі: 4149 4991 1697 6752 (Бесчастнова Валентина Григорівна).

Мобільний телефон: 050 144 16 44.

Номер мами Viber 050 58 39 419 (Тетяна).

Маленький лучанин потребує допомоги у боротьбі зі смертельною недугою
Маленький лучанин потребує допомоги у боротьбі зі смертельною недугою

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Теги: допомога, лейкоз, хвороба, Луцьк
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