Маленький лучанин потребує допомоги у боротьбі зі смертельною недугою
Сьогодні, 06:40
Юрій Брузьдзінський переживає рецидив страшної хвороби – гострий лімфобластний лейкоз.
Хлопчик народився 19 листопада 2009 року, а вже у 2013 переніс свою першу хіміотерапію. Про це у групі «БО «Крила ангела» у Facebook написав Володимир Кіпко.
Зараз Юрій з мамою перебуває у Білорусі, малечу постійно мучать сильні болі у тілі.
У клініку маленього хворого прийняли на платній основі. Орієнтовна вартість лікування – 75 тисяч доларів, але перед початком треба внести аванс – 50 % від усієї суми.
Окрім того, під час першої хіміотерапії лікарі припустилися страшної помилки – поставили Юрію неправильну групу крові.
Загальна вартість лікування для простої сім'ї хлопчика – непідйомна, тому рідні дуже просять допомоги у небайдужих.
Номер картки бабусі: 4149 4991 1697 6752 (Бесчастнова Валентина Григорівна).
Мобільний телефон: 050 144 16 44.
Номер мами Viber 050 58 39 419 (Тетяна).
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Хлопчик народився 19 листопада 2009 року, а вже у 2013 переніс свою першу хіміотерапію. Про це у групі «БО «Крила ангела» у Facebook написав Володимир Кіпко.
Зараз Юрій з мамою перебуває у Білорусі, малечу постійно мучать сильні болі у тілі.
У клініку маленього хворого прийняли на платній основі. Орієнтовна вартість лікування – 75 тисяч доларів, але перед початком треба внести аванс – 50 % від усієї суми.
Окрім того, під час першої хіміотерапії лікарі припустилися страшної помилки – поставили Юрію неправильну групу крові.
Загальна вартість лікування для простої сім'ї хлопчика – непідйомна, тому рідні дуже просять допомоги у небайдужих.
Номер картки бабусі: 4149 4991 1697 6752 (Бесчастнова Валентина Григорівна).
Мобільний телефон: 050 144 16 44.
Номер мами Viber 050 58 39 419 (Тетяна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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