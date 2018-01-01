Маленький лучанин потребує допомоги у боротьбі зі смертельною недугою

переживає рецидив страшної хвороби – гострий лімфобластний лейкоз.Хлопчик народився 19 листопада 2009 року, а вже у 2013 переніс свою першу хіміотерапію. Про це у групі «БО «Крила ангела» у Facebook написавЗараз Юрій з мамою перебуває у Білорусі, малечу постійно мучать сильні болі у тілі.У клініку маленього хворого прийняли на платній основі. Орієнтовна вартість лікування – 75 тисяч доларів, але перед початком треба внести аванс – 50 % від усієї суми.Окрім того, під час першої хіміотерапії лікарі припустилися страшної помилки – поставили Юрію неправильну групу крові.Загальна вартість лікування для простої сім'ї хлопчика – непідйомна, тому рідні дуже просять допомоги у небайдужих.Номер картки бабусі: 4149 4991 1697 6752 ().Мобільний телефон: 050 144 16 44.Номер мами Viber 050 58 39 419 ().