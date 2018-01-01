У Луцькому замку влаштують середньовічні бої

Клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк» спільно з асоціацією клубів України зі середньовічного бою «Айна Бера» влаштовує унікальний для міста фест.Про це повідомляють організатори.Фестиваль відбудетьсяу замку Любарта 2 вересня і розпочнеться о 12:00.Вдруге в Луцьку – відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою. Більше півсотні лицарів прибудуть, щоб влаштувати вражаючі поєдинки. На вас чекають приголомшливі бої в одиночних та масових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5», «16vs16».Також в програмі дивовижна гра – арчер-таґ.Саме цей фестиваль подарує нагоду весело провести час з сім’єю, адже у програмі передбачено: стилізована музика, фаєршоу, майстерні з ковальства та гончарства, безоплатні розваги – фехтування та стрільба з лука, смачна кухня.