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У Луцькому замку влаштують середньовічні бої

У Луцькому замку влаштують середньовічні бої
Клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк» спільно з асоціацією клубів України зі середньовічного бою «Айна Бера» влаштовує унікальний для міста фест.

Про це повідомляють організатори.

Фестиваль відбудетьсяу замку Любарта 2 вересня і розпочнеться о 12:00.

Вдруге в Луцьку – відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою. Більше півсотні лицарів прибудуть, щоб влаштувати вражаючі поєдинки. На вас чекають приголомшливі бої в одиночних та масових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5», «16vs16».

Також в програмі дивовижна гра – арчер-таґ.

Саме цей фестиваль подарує нагоду весело провести час з сім’єю, адже у програмі передбачено: стилізована музика, фаєршоу, майстерні з ковальства та гончарства, безоплатні розваги – фехтування та стрільба з лука, смачна кухня.

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Теги: Айна бера, середньовічні бої, поєдинки, Луцьк
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