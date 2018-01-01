У Луцькому замку влаштують середньовічні бої
Сьогодні, 07:21
Клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк» спільно з асоціацією клубів України зі середньовічного бою «Айна Бера» влаштовує унікальний для міста фест.
Про це повідомляють організатори.
Фестиваль відбудетьсяу замку Любарта 2 вересня і розпочнеться о 12:00.
Вдруге в Луцьку – відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою. Більше півсотні лицарів прибудуть, щоб влаштувати вражаючі поєдинки. На вас чекають приголомшливі бої в одиночних та масових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5», «16vs16».
Також в програмі дивовижна гра – арчер-таґ.
Саме цей фестиваль подарує нагоду весело провести час з сім’єю, адже у програмі передбачено: стилізована музика, фаєршоу, майстерні з ковальства та гончарства, безоплатні розваги – фехтування та стрільба з лука, смачна кухня.
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Про це повідомляють організатори.
Фестиваль відбудетьсяу замку Любарта 2 вересня і розпочнеться о 12:00.
Вдруге в Луцьку – відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою. Більше півсотні лицарів прибудуть, щоб влаштувати вражаючі поєдинки. На вас чекають приголомшливі бої в одиночних та масових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5», «16vs16».
Також в програмі дивовижна гра – арчер-таґ.
Саме цей фестиваль подарує нагоду весело провести час з сім’єю, адже у програмі передбачено: стилізована музика, фаєршоу, майстерні з ковальства та гончарства, безоплатні розваги – фехтування та стрільба з лука, смачна кухня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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