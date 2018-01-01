Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
Сьогодні, 12:12
У центрі Луцька відбувається прощання з загиблим бійцем Георгієм Ольховським.
Об 11:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору розпочалося відспівування Героя.
Нагадаємо, старший лейтенант Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня від кулі ворожого снайпера на Луганщині.
Владика Михаїл у промові після молитви мовив:
«Він казав: «Наш Герой сьогодні зібрав усіх наш і вчергове звертається до нашого серця нашого розуму. Бо він казав: «Я ще повернуся в український Крим. Іи тільки вдумайтеся в ці слова... Кращих Господь кличе швидше на небо, вони виконують свою місію блискавично. Герої для нас ніколи не помруть».
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О 12:15 на Театральному майдані розпочнеться громадська панахида.
Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.
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Об 11:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору розпочалося відспівування Героя.
Нагадаємо, старший лейтенант Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня від кулі ворожого снайпера на Луганщині.
Владика Михаїл у промові після молитви мовив:
«Він казав: «Наш Герой сьогодні зібрав усіх наш і вчергове звертається до нашого серця нашого розуму. Бо він казав: «Я ще повернуся в український Крим. Іи тільки вдумайтеся в ці слова... Кращих Господь кличе швидше на небо, вони виконують свою місію блискавично. Герої для нас ніколи не помруть».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тисячі людей у центрі Луцька зустріли загиблого Героя. ФОТО
О 12:15 на Театральному майдані розпочнеться громадська панахида.
Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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