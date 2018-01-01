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Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО

Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
У центрі Луцька відбувається прощання з загиблим бійцем Георгієм Ольховським.

Об 11:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору розпочалося відспівування Героя.

Нагадаємо, старший лейтенант Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня від кулі ворожого снайпера на Луганщині.

Владика Михаїл у промові після молитви мовив:

«Він казав: «Наш Герой сьогодні зібрав усіх наш і вчергове звертається до нашого серця нашого розуму. Бо він казав: «Я ще повернуся в український Крим. Іи тільки вдумайтеся в ці слова... Кращих Господь кличе швидше на небо, вони виконують свою місію блискавично. Герої для нас ніколи не помруть».

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О 12:15 на Театральному майдані розпочнеться громадська панахида.

Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.

Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО

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Теги: смерть, АТО, військовий
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