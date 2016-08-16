У Володимирі на дитмайданчику — гори алкогольного сміття. ФОТО
Сьогодні, 15:12
У Володимирі-Волинському скаржаться на гори сміття поблизу дитячого майданчика.
Про це у спільноті Ганьба княжого міста написав Олександр Титаренко.
"Вийшов з дитиною погуляти на дитячий майданчик біля церкви у військового у містечка о 12.00 у неділю, краще б дома залишився...
Пропоную міський владі навести порядок, побудувати місце, огородити парканом, в яке бидло буде жрать пиво/водку обригуватись...і. т. д но це буде не на дітячому майданчику, де гуляють діти майже з шести богатоповерхівок", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті Ганьба княжого міста написав Олександр Титаренко.
"Вийшов з дитиною погуляти на дитячий майданчик біля церкви у військового у містечка о 12.00 у неділю, краще б дома залишився...
Пропоную міський владі навести порядок, побудувати місце, огородити парканом, в яке бидло буде жрать пиво/водку обригуватись...і. т. д но це буде не на дітячому майданчику, де гуляють діти майже з шести богатоповерхівок", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Мусорня занята кришуванням сигарет і алкоголю на 20 Липня а не наведенням порядку в мысті .
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