У Володимирі на дитмайданчику — гори алкогольного сміття. ФОТО

У Володимирі-Волинському скаржаться на гори сміття поблизу дитячого майданчика.Про це у спільноті Ганьба княжого міста написав"Вийшов з дитиною погуляти на дитячий майданчик біля церкви у військового у містечка о 12.00 у неділю, краще б дома залишився...Пропоную міський владі навести порядок, побудувати місце, огородити парканом, в яке бидло буде жрать пиво/водку обригуватись...і. т. д но це буде не на дітячому майданчику, де гуляють діти майже з шести богатоповерхівок", - йдеться у дописі.