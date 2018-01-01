«Дякую за увагу»: волинський чиновник йде з посади. ФОТО

Директора департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДАзвільняється з посади.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.«Дякую за увагу.Тільки боротьба, тільки хардкор!#freeIvanMyrka», – йдеться у дописі.Він також окреслив, що у нього вийшло зробити на займаній посаді, а що – ні.Іван Мирка зазначив, що є програма до 2022 року щодо розвитку інфраструктури (будівництва велодоріжок і т.д.), ліквідували заборгованість по заробітній платі обласному автодору, а також навів список зроблених доріг на Волині: Луцьк-Львів, Луцьк-Володимир, Луцьк-Рованці, Луцьк-Ковель, Луцьк-Жидичин («Мирчина доріжка»), Шацьк-Світязь (набережна с. Світязя).Також запустили два маршрути:маршрут з автобусом для перевезення людей з обмеженими можливостями Луцьк (обласна лікарня)- Рожище (районна лікарня) та маршрут 251.«Безапеляційна боротьба з недобросовісними перевізниками за регулярність та справні автобуси, огляд маршруток громадськістю перед конкурсамиОптимізація маршрутної мережі, об'єднання прибуткових і соціально важливих маршрутів в один об'єкт», – йдеться у дописі.Також він розповів, що вийшло зробити у плані туризму на Волині:«Програма розвитку туризму та рекреації:- сайт (крута і потужна база даних по локаціях, подіях)- брендинг #волиньунікальна- Курорт Шацьк (старт досліджень, відкриття свердловини мінеральних вод)- Топ 10 місць та подій на Волині (путівник)- Волинь Унікальна (путівник)- Старт «Унікальний продукт Волині»Мирка поділився також своїми слабкими сторонами і тим, що не зміг зробити за час перебування на посаді директора департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА.«Не получилось:- витягнути абсолютно всіх посадовців (особливо керівників) ОДА і представників центр. органів влади у Facebook- електронний інтерактивний паспорт доріг- окремий структурний відділ туризму хоча б з 5 чоловік- доробити той Курорт Шацьк і запустити хоча б бювет мінеральних вод- пункт пропуску Адамчуки- перенесення пунктів пропуску безпосередньо до кордонів- GPS моніторинг на транспорті- моніторинг доріг (камери, температура, облік інтенсивності руху)- незалежна приватна автостанція в ЛуцькуСлабкі сторони:- віра в людей- повна довіра колективу- думки в слух- не вигнав з галузі парочку скритих "от'явлєних мерзавців"- лінувався, опускав коли не коли руки- не зміг заплатити достойної ЗП своїм працівникам, особливо технагляду», – йдеться у дописі.«Дякую всім хто надихав, мотивував, підштовхував, вчив, захищав, допомагав, чекав, стояв пліч-о-пліч і не "перейшов на темну сторону"» – резюмує Іван Мирка.