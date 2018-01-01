«Дякую за увагу»: волинський чиновник йде з посади. ФОТО
Сьогодні, 10:28
Директора департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка звільняється з посади.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Дякую за увагу.
Тільки боротьба, тільки хардкор!
#freeIvanMyrka», – йдеться у дописі.
Він також окреслив, що у нього вийшло зробити на займаній посаді, а що – ні.
Іван Мирка зазначив, що є програма до 2022 року щодо розвитку інфраструктури (будівництва велодоріжок і т.д.), ліквідували заборгованість по заробітній платі обласному автодору, а також навів список зроблених доріг на Волині: Луцьк-Львів, Луцьк-Володимир, Луцьк-Рованці, Луцьк-Ковель, Луцьк-Жидичин («Мирчина доріжка»), Шацьк-Світязь (набережна с. Світязя).
Також запустили два маршрути:
маршрут з автобусом для перевезення людей з обмеженими можливостями Луцьк (обласна лікарня)- Рожище (районна лікарня) та маршрут 251.
«Безапеляційна боротьба з недобросовісними перевізниками за регулярність та справні автобуси, огляд маршруток громадськістю перед конкурсами
Оптимізація маршрутної мережі, об'єднання прибуткових і соціально важливих маршрутів в один об'єкт», – йдеться у дописі.
Також він розповів, що вийшло зробити у плані туризму на Волині:
«Програма розвитку туризму та рекреації:
- сайт (крута і потужна база даних по локаціях, подіях)
- брендинг #волиньунікальна
- Курорт Шацьк (старт досліджень, відкриття свердловини мінеральних вод)
- Топ 10 місць та подій на Волині (путівник)
- Волинь Унікальна (путівник)
- Старт «Унікальний продукт Волині»
Мирка поділився також своїми слабкими сторонами і тим, що не зміг зробити за час перебування на посаді директора департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА.
«Не получилось:
- витягнути абсолютно всіх посадовців (особливо керівників) ОДА і представників центр. органів влади у Facebook
- електронний інтерактивний паспорт доріг
- окремий структурний відділ туризму хоча б з 5 чоловік
- доробити той Курорт Шацьк і запустити хоча б бювет мінеральних вод
- пункт пропуску Адамчуки
- перенесення пунктів пропуску безпосередньо до кордонів
- GPS моніторинг на транспорті
- моніторинг доріг (камери, температура, облік інтенсивності руху)
- незалежна приватна автостанція в Луцьку
Слабкі сторони:
- віра в людей
- повна довіра колективу
- думки в слух
- не вигнав з галузі парочку скритих "от'явлєних мерзавців"
- лінувався, опускав коли не коли руки
- не зміг заплатити достойної ЗП своїм працівникам, особливо технагляду», – йдеться у дописі.
«Дякую всім хто надихав, мотивував, підштовхував, вчив, захищав, допомагав, чекав, стояв пліч-о-пліч і не "перейшов на темну сторону"» – резюмує Іван Мирка.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Дякую за увагу.
Тільки боротьба, тільки хардкор!
#freeIvanMyrka», – йдеться у дописі.
Він також окреслив, що у нього вийшло зробити на займаній посаді, а що – ні.
Іван Мирка зазначив, що є програма до 2022 року щодо розвитку інфраструктури (будівництва велодоріжок і т.д.), ліквідували заборгованість по заробітній платі обласному автодору, а також навів список зроблених доріг на Волині: Луцьк-Львів, Луцьк-Володимир, Луцьк-Рованці, Луцьк-Ковель, Луцьк-Жидичин («Мирчина доріжка»), Шацьк-Світязь (набережна с. Світязя).
Також запустили два маршрути:
маршрут з автобусом для перевезення людей з обмеженими можливостями Луцьк (обласна лікарня)- Рожище (районна лікарня) та маршрут 251.
«Безапеляційна боротьба з недобросовісними перевізниками за регулярність та справні автобуси, огляд маршруток громадськістю перед конкурсами
Оптимізація маршрутної мережі, об'єднання прибуткових і соціально важливих маршрутів в один об'єкт», – йдеться у дописі.
Також він розповів, що вийшло зробити у плані туризму на Волині:
«Програма розвитку туризму та рекреації:
- сайт (крута і потужна база даних по локаціях, подіях)
- брендинг #волиньунікальна
- Курорт Шацьк (старт досліджень, відкриття свердловини мінеральних вод)
- Топ 10 місць та подій на Волині (путівник)
- Волинь Унікальна (путівник)
- Старт «Унікальний продукт Волині»
Мирка поділився також своїми слабкими сторонами і тим, що не зміг зробити за час перебування на посаді директора департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА.
«Не получилось:
- витягнути абсолютно всіх посадовців (особливо керівників) ОДА і представників центр. органів влади у Facebook
- електронний інтерактивний паспорт доріг
- окремий структурний відділ туризму хоча б з 5 чоловік
- доробити той Курорт Шацьк і запустити хоча б бювет мінеральних вод
- пункт пропуску Адамчуки
- перенесення пунктів пропуску безпосередньо до кордонів
- GPS моніторинг на транспорті
- моніторинг доріг (камери, температура, облік інтенсивності руху)
- незалежна приватна автостанція в Луцьку
Слабкі сторони:
- віра в людей
- повна довіра колективу
- думки в слух
- не вигнав з галузі парочку скритих "от'явлєних мерзавців"
- лінувався, опускав коли не коли руки
- не зміг заплатити достойної ЗП своїм працівникам, особливо технагляду», – йдеться у дописі.
«Дякую всім хто надихав, мотивував, підштовхував, вчив, захищав, допомагав, чекав, стояв пліч-о-пліч і не "перейшов на темну сторону"» – резюмує Іван Мирка.
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Коментарі 1
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Наприклад, банальне влаштування невеличкої ділянки (200-300м) тротуару вздовж автодороги до Рованців чи на Вишкові (з ганебним браком) супроводжувалось цим паном істеричними вигуками в Фейсбук: "Єсть велодоріжка туди то!!!".
Цілком підходящий персонаж для подальшого просування по кар`єрній драбині в стилі того, що не тоне.