Футбольне фіаско: у матчі з дніпрянами «Волинь» пропустила 5 м'ячів
Сьогодні, 11:08
У матчі з дніпрянами «Волинь» програла з рахунком 5:0.
Матч СК «Дніпро-1» Дніпро – «Волинь» розпочинався за прогнозованим сценарієм. Підопічні Андрія Тлумака зосередилися на захисті, тоді як дніпряни шукали свого щастя у постійних хвилях масованих атак, - повідомили у прес-службі ФК «Волинь».
Оборона «Волині» з Міхою Горопевшеком, Сергієм Сімініним, Богданом Когутом та іншими досить довго стримувала натиск суперників, однак після перших півгодини гри таки дала збій.
Вирішальну роль зіграв геній нашого екс-гравця Сергія Кравченка, який віддав шикарну передачу з глибини поля на Олексія Чичикова – нападник «Дніпра-1» пробив Когута, а Сімініну не вистачило якогось моменту, аби «вигрібти» «кулястого» з воріт – 1:0.
А вже за п’ять хвилин наш голкіпер пропустив після удару однофамільця – Ігоря Когута. Ще до перерви волиняни могли як пропустити від Станіслава Куліша (Когут врятував команду від розгрому в першому таймі), так і забити, коли Дмитро Козьбан не зумів замкнути гольовий простріл Дениса Кожанова.
Тож на перерву команди пішли за подвійної переваги господарів «Дніпро-Арени».
У другому таймі підопічні Андрія Тлумака намагалися нав’язати суперникам власну гру, однак замість бажаного гола (який був досить близьким під час активності Козьбана у штрафному майданчику опонентів) пропустили: розіграш кутового, подача Кравченка та точний удар Дмитра Башлая – 3:0. До завершення зустрічі нашій команді так і не вистачило свіжості.
Свої моменти «Хрестоносці» не використали: натомість, пропустили ще два голи – курйозний удар головою від Олександра Назаренка та не менш неочікуваний м’яч з гострого кута від ще одного екс-волинянина Володимира Польового.
Фінальний свисток зафіксував нашу поразку з рахунком 0:5.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Матч СК «Дніпро-1» Дніпро – «Волинь» розпочинався за прогнозованим сценарієм. Підопічні Андрія Тлумака зосередилися на захисті, тоді як дніпряни шукали свого щастя у постійних хвилях масованих атак, - повідомили у прес-службі ФК «Волинь».
Оборона «Волині» з Міхою Горопевшеком, Сергієм Сімініним, Богданом Когутом та іншими досить довго стримувала натиск суперників, однак після перших півгодини гри таки дала збій.
Вирішальну роль зіграв геній нашого екс-гравця Сергія Кравченка, який віддав шикарну передачу з глибини поля на Олексія Чичикова – нападник «Дніпра-1» пробив Когута, а Сімініну не вистачило якогось моменту, аби «вигрібти» «кулястого» з воріт – 1:0.
А вже за п’ять хвилин наш голкіпер пропустив після удару однофамільця – Ігоря Когута. Ще до перерви волиняни могли як пропустити від Станіслава Куліша (Когут врятував команду від розгрому в першому таймі), так і забити, коли Дмитро Козьбан не зумів замкнути гольовий простріл Дениса Кожанова.
Тож на перерву команди пішли за подвійної переваги господарів «Дніпро-Арени».
У другому таймі підопічні Андрія Тлумака намагалися нав’язати суперникам власну гру, однак замість бажаного гола (який був досить близьким під час активності Козьбана у штрафному майданчику опонентів) пропустили: розіграш кутового, подача Кравченка та точний удар Дмитра Башлая – 3:0. До завершення зустрічі нашій команді так і не вистачило свіжості.
Свої моменти «Хрестоносці» не використали: натомість, пропустили ще два голи – курйозний удар головою від Олександра Назаренка та не менш неочікуваний м’яч з гострого кута від ще одного екс-волинянина Володимира Польового.
Фінальний свисток зафіксував нашу поразку з рахунком 0:5.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині втопилася 1-річна дівчинка
Сьогодні, 11:13
На Волині водій побив поліцейського
Сьогодні, 11:10
Футбольне фіаско: у матчі з дніпрянами «Волинь» пропустила 5 м'ячів
Сьогодні, 11:08
На честь митрополита Ніфонта перейменували вулицю
Сьогодні, 11:06
Помер колишній заступник голови Волинської ОДА
Сьогодні, 11:00