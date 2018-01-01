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Футбольне фіаско: у матчі з дніпрянами «Волинь» пропустила 5 м'ячів

Футбольне фіаско: у матчі з дніпрянами «Волинь» пропустила 5 м'ячів
У матчі з дніпрянами «Волинь» програла з рахунком 5:0.

Матч СК «Дніпро-1» Дніпро – «Волинь» розпочинався за прогнозованим сценарієм. Підопічні Андрія Тлумака зосередилися на захисті, тоді як дніпряни шукали свого щастя у постійних хвилях масованих атак, - повідомили у прес-службі ФК «Волинь».

Оборона «Волині» з Міхою Горопевшеком, Сергієм Сімініним, Богданом Когутом та іншими досить довго стримувала натиск суперників, однак після перших півгодини гри таки дала збій.

Вирішальну роль зіграв геній нашого екс-гравця Сергія Кравченка, який віддав шикарну передачу з глибини поля на Олексія Чичикова – нападник «Дніпра-1» пробив Когута, а Сімініну не вистачило якогось моменту, аби «вигрібти» «кулястого» з воріт – 1:0.

А вже за п’ять хвилин наш голкіпер пропустив після удару однофамільця – Ігоря Когута. Ще до перерви волиняни могли як пропустити від Станіслава Куліша (Когут врятував команду від розгрому в першому таймі), так і забити, коли Дмитро Козьбан не зумів замкнути гольовий простріл Дениса Кожанова.

Тож на перерву команди пішли за подвійної переваги господарів «Дніпро-Арени».

У другому таймі підопічні Андрія Тлумака намагалися нав’язати суперникам власну гру, однак замість бажаного гола (який був досить близьким під час активності Козьбана у штрафному майданчику опонентів) пропустили: розіграш кутового, подача Кравченка та точний удар Дмитра Башлая – 3:0. До завершення зустрічі нашій команді так і не вистачило свіжості.

Свої моменти «Хрестоносці» не використали: натомість, пропустили ще два голи – курйозний удар головою від Олександра Назаренка та не менш неочікуваний м’яч з гострого кута від ще одного екс-волинянина Володимира Польового.

Фінальний свисток зафіксував нашу поразку з рахунком 0:5.

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Теги: футбол, "Волинь"
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