Футбольне фіаско: у матчі з дніпрянами «Волинь» пропустила 5 м'ячів

У матчі з дніпрянами «Волинь» програла з рахунком 5:0.Матч СК «Дніпро-1» Дніпро – «Волинь» розпочинався за прогнозованим сценарієм. Підопічнізосередилися на захисті, тоді як дніпряни шукали свого щастя у постійних хвилях масованих атак, - повідомили у прес-службі ФК «Волинь».Оборона «Волині» зта іншими досить довго стримувала натиск суперників, однак після перших півгодини гри таки дала збій.Вирішальну роль зіграв геній нашого екс-гравця, який віддав шикарну передачу з глибини поля на– нападник «Дніпра-1» пробив Когута, а Сімініну не вистачило якогось моменту, аби «вигрібти» «кулястого» з воріт – 1:0.А вже за п’ять хвилин наш голкіпер пропустив після удару однофамільця –. Ще до перерви волиняни могли як пропустити від(Когут врятував команду від розгрому в першому таймі), так і забити, коли Дмитро Козьбан не зумів замкнути гольовий прострілТож на перерву команди пішли за подвійної переваги господарів «Дніпро-Арени».У другому таймі підопічні Андрія Тлумака намагалися нав’язати суперникам власну гру, однак замість бажаного гола (який був досить близьким під час активності Козьбана у штрафному майданчику опонентів) пропустили: розіграш кутового, подача Кравченка та точний удар– 3:0. До завершення зустрічі нашій команді так і не вистачило свіжості.Свої моменти «Хрестоносці» не використали: натомість, пропустили ще два голи – курйозний удар головою відта не менш неочікуваний м’яч з гострого кута від ще одного екс-волинянинаФінальний свисток зафіксував нашу поразку з рахунком 0:5.