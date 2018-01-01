У Луцьку дозвіл на ремонти орендованих приміщень даватиме виконком

У Луцьку пропонують затвердити положення про надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень майна.Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.Начальник відділу управління майном міської комунальної власностірозповіла, що рішення прийматимуть на виконкомі.Орендарі мають подати заяву, опис ремонту та його кошторис, приписи відповідних служб тощо.«Раніше у нас не було конкретики. Це буде більше контролюватись»,- зауважила посадовиця.Також орендар після здійснення не менше 25% площі невід’ємних поліпшень зможе викупити приміщення. Однак міська рада має право дати на це згоду і виставити приміщення на аукціон.«Якщо переможцем стане сам орендар, тоді буде відмінусовуватися вартість здійснених ним робіт», - повідомила Алла Грабко.