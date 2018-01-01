У Луцьку дозвіл на ремонти орендованих приміщень даватиме виконком
Сьогодні, 11:20
У Луцьку пропонують затвердити положення про надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень майна.
Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що рішення прийматимуть на виконкомі.
Орендарі мають подати заяву, опис ремонту та його кошторис, приписи відповідних служб тощо.
«Раніше у нас не було конкретики. Це буде більше контролюватись»,- зауважила посадовиця.
Також орендар після здійснення не менше 25% площі невід’ємних поліпшень зможе викупити приміщення. Однак міська рада має право дати на це згоду і виставити приміщення на аукціон.
«Якщо переможцем стане сам орендар, тоді буде відмінусовуватися вартість здійснених ним робіт», - повідомила Алла Грабко.
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Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що рішення прийматимуть на виконкомі.
Орендарі мають подати заяву, опис ремонту та його кошторис, приписи відповідних служб тощо.
«Раніше у нас не було конкретики. Це буде більше контролюватись»,- зауважила посадовиця.
Також орендар після здійснення не менше 25% площі невід’ємних поліпшень зможе викупити приміщення. Однак міська рада має право дати на це згоду і виставити приміщення на аукціон.
«Якщо переможцем стане сам орендар, тоді буде відмінусовуватися вартість здійснених ним робіт», - повідомила Алла Грабко.
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