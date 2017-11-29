У Луцьку відкрили інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО

У Луцьку урочисто відкрили комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр Луцької міської ради», який вже 1 вересня відкриє свої двері для дітей із особливими освітніми потребами.Відкриття відбулося 27 серпня.Заклад функціонуватиме на першому поверсі приміщення Будинку вчителя, на вулиці Шевченка,14. Центр прийматиме дітей віком 2-18 років, і метою його створення було забезпечити для діток із особливими освітніми потребами право на отримання дошкільної та загальної середньої освіти. Цікаво, що йдеться й про освіту у професійно-технічних навчальних закладах, адже у центрі проводитимуть комплексну психолого-педагогічну оцінки розвитку, надаватимуть їм психолого-педагогічну допомогу та забезпечать кваліфікований супровід.Заклад відкриє свої двері для дітей вже 1 вересня, одночасно перебувати тут зможе півсотні дітей. На облаштування та підготовку приміщення використали 1,2 млн грн.«Центр оснащений відповідними засобами, предметно-ігровим, розвивальним та корекційним середовищем. На це також виділені кошти, більшість їх виділено із бюджету міської ради», - розповіла очільниця міського управління освіти. Для малечі спеціально обладнали кімнати, встановили тренажери. Вбиральню зробили доступною для дітей на візочках, а перед входом облаштували зручний пандус. За словами Лещенко, у закладі зможуть отримувати супровід і педагоги, які працюють в інклюзивних закладах міста. Таким чином, вони зможуть адаптуватися до сучасних потреб інклюзії.«Ми плануємо на наступні 2 роки відкривати ще два інклюзивно-ресурсні-центри, адже кількість дітей, які навчаються у нашому місті, враховуючи тих, хто прибув на місце дислокації військовослужбовців – понад 37 тисяч», - зауважила посадовець. А, відповідно до вимог, один інклюзивно-ресурсний центр відкривають із розрахунку на 12 тисяч дітей.За словами директора закладу, нині у Луцьку понад 5 тисяч дітей із особливими освітніми потребами. У центрі проводитимуть діагностику, тобто здійснюватимуть комплексне обстеження дітей а даватимуть рекомендації для подальшого навчання.В центрі є 5 кабінетів, тут працюватимуть 12 людей. Відбуватимуться індивідуальні та групові заняття для дітей, яких записуватимуть у групи за запитом батьків фахівці відповідно до нозології порушення.«У центрі працюватимуть корекційні педагоги, а також учитель-реабілітолог. Будуть проводити заняття із реабілітації дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, а також усі спеціалісти-дефектологи – логопед, психолог, сурдопедагог, тифлопедагог – будуть проводити індивідуальні та групові заняття по мірі комплектації груп. Для індивідуальних занять для кожної дитини розроблять окрему програму», - мовив Танський. Аби записатися, батькам треба приходити до Будинку вчителя. Групи формуватимуть відповідно до кількості поданих заяв.«Заклад новий, я зараз не можу точно сказати, скільки ми зможемо охопити дітей. Батьки приходять, записуються, а ми за нозологіями, за рівнем порушення будемо їх формувати», - підсумував директор інклюзивно-ресурсного центру.На відкриття прийшло декілька родин, діти яких мають особливі освітні потреби.завітала разом із своїм 10-річним сином, аби підтримати інші сім’ї. Хлопчик вже навчається в реабілітаційному центрі, однак сьогодні із мамою не міг оминути відкриття інклюзивно-ресурсного центру. Він два роки був на індивідуальній формі навчання, а потім почав ходити у реабілітаційний центр, тож вже набагато краще почувається у суспільстві.«Основне, що я бажаю батькам - не боятися: приходити, іти вперед, досягати цілей заради своєї дитини. Бо якщо будуть боятися батьки, будуть боятися й наші дітки. Ми повинні показати їм приклад, що вони є такі самі члени суспільства», - мовила жінка. За її словами, деяким мамам психологічно важко. Натомість важливо давати дітям можливість проявлятися та ставати повноцінними членами суспільства. Тому подібні заклади, на думку жінки, вкрай необхідні. Адже часом діти у звичайні школі не готові спілкуватися із дітками із особливими освітніми потребами. Окрім того, малечі часто потрібна особлива увага від вихователів.«Дуже добре, що такі центри відкриваються. Для наших дітей, для наших мам це чудо», - додала Смук.Секретар луцької міської радиперед урочистим відкриттям мовив, що Луцьк першим відкриває такий центр в області.«Це дійсно буде новітній заклад, тут буде 11,5 посад, багато людей буде працювати і, я сподіваюся, що цей заклад виправдає ті завдання, які на нього поклали законом, нормативними документами, завдання, які поклала міська рада та сподівання, які поклали батьки», - зауважив посадовець. Тому він впевнений, що вже найближчим часом центр активно долучиться до освітянського процесу.Після коротких вітальних слів владців та подяк, для присутніх виступили діти із вокадьними номерами. Опісля посадовці спільно із дітками із особливими потребами урочисто перерізали стрічку, а тоді всі вирушили оглядати кабінети.