Операція без жодного розрізу: у Луцьку врятували 7-місячну дитину. ВІДЕО





Складність полягала у тому, що малюкові 7 місяців, і він важить лише 1300 грамів, - інформують



Богданчик – первісток родини, його чекали довгих 5 років.



Тепер дитина майже самостійно дихає, їсть поки через зонд, але йде на поправку.



Операція тривала трохи більше години – хлопчик мужньо її витримав.



Минуло півтора місяця після операції – малюк подвоїв вагу, дихає самостійно, хоча й підстраховують киснем.



Детальніше - у сюжеті.





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