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Операція без жодного розрізу: у Луцьку врятували 7-місячну дитину. ВІДЕО

Операція без жодного розрізу: у Луцьку врятували 7-місячну дитину. ВІДЕО
Унікальну операцію провели у Луцьку – за допомогою лише трьох проколів медики врятували життя хлопчикові з вродженою діфрагмальною грижею.

Складність полягала у тому, що малюкові 7 місяців, і він важить лише 1300 грамів, - інформують Факти ICTV.

Богданчик – первісток родини, його чекали довгих 5 років.

Тепер дитина майже самостійно дихає, їсть поки через зонд, але йде на поправку.

Операція тривала трохи більше години – хлопчик мужньо її витримав.

Минуло півтора місяця після операції – малюк подвоїв вагу, дихає самостійно, хоча й підстраховують киснем.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: діти, операція, порятунок, медицина
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