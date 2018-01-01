На Волині атовець хотів скоїти самогубство
Сьогодні, 22:23
На Волині атовець намагався скоїти суїцид.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що він рордом з Камінь-Каширського району.
Про спробу самогубста написала психолог Олена Звєрєва на своїй сторінці у facebook.
"Доки більшість святкувала, згадуючи про війну як історію не про нас, в нашого захісника знову спроба суіциду! Дякуючи побратимам, котрі серед ночі вчасно приїхали і доправили до лікарні, життя врятоване, а далі довгий і важкий бій із війною за його душу і здоров'я", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 15 серпня, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал.
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З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що він рордом з Камінь-Каширського району.
Про спробу самогубста написала психолог Олена Звєрєва на своїй сторінці у facebook.
"Доки більшість святкувала, згадуючи про війну як історію не про нас, в нашого захісника знову спроба суіциду! Дякуючи побратимам, котрі серед ночі вчасно приїхали і доправили до лікарні, життя врятоване, а далі довгий і важкий бій із війною за його душу і здоров'я", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 15 серпня, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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