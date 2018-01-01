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На Волині атовець хотів скоїти самогубство

На Волині атовець хотів скоїти самогубство
На Волині атовець намагався скоїти суїцид.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що він рордом з Камінь-Каширського району.

Про спробу самогубста написала психолог Олена Звєрєва на своїй сторінці у facebook.

"Доки більшість святкувала, згадуючи про війну як історію не про нас, в нашого захісника знову спроба суіциду! Дякуючи побратимам, котрі серед ночі вчасно приїхали і доправили до лікарні, життя врятоване, а далі довгий і важкий бій із війною за його душу і здоров'я", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 15 серпня, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал.

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Теги: атовець, суїцид
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На Волині атовець хотів скоїти самогубство
Сьогодні, 22:23
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Сьогодні, 22:05
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