На Волині атовець хотів скоїти самогубство





З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що він рордом з Камінь-Каширського району.



Про спробу самогубста написала психолог Олена Звєрєва на своїй сторінці у



"Доки більшість святкувала, згадуючи про війну як історію не про нас, в нашого захісника знову спроба суіциду! Дякуючи побратимам, котрі серед ночі вчасно приїхали і доправили до лікарні, життя врятоване, а далі довгий і важкий бій із війною за його душу і здоров'я", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, 15 серпня,

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