Коли у школах Луцька продзвенить перший дзвінок
Сьогодні, 08:52
Повідомили, коли у луцьких школах відбудеться свято першого дзвоника.
Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що свято першого дзвоника відбудеться 1 вересня о 9:00.
У школі №27 – об 11:00.
«3 вересня розпочнеться звичайний робочий день за розкладом занять», - зауважила Лещенко.
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Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що свято першого дзвоника відбудеться 1 вересня о 9:00.
У школі №27 – об 11:00.
«3 вересня розпочнеться звичайний робочий день за розкладом занять», - зауважила Лещенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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