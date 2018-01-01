Коли у школах Луцька продзвенить перший дзвінок





Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що свято першого дзвоника відбудеться 1 вересня о 9:00.



У школі №27 – об 11:00.



«3 вересня розпочнеться звичайний робочий день за розкладом занять», - зауважила Лещенко.

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