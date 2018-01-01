Тіло розірвало на шматки: вночі під Луцьком сталася моторошна аварія

У центрі селі Княгининок сталася смертельна аварія.Трагедія сталася увечері 27 серпня в центрі села Княгининок.За словами очевидців, місцевий житель 1971 чи 1972 року народження переїжджав дорогу або переводив велосипед на пішохідному переході.Його збила Audi 8, яка, за словами очевидців, їхала на дуже великій швидкості. За кермом був чи громадянин, чи уродженець Росії кавказької національності.Спочатку він навіть не зупинився. Але велосипедом пробило бампер в автомобілі, стала витікати рідина, тому він зупинився за метрів 100 від місця аварії. Одразу після трощі приїхав його адвокат.За словами очевидців, водій мав зовнішні ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння.Тіло загиблого розірвало фактично на шматки., який живе поруч з місцем ДТП, каже, що добре знав загиблого. Він мав проблеми з опорно-руховим апаратом, тому рухався повільно, дорогу завжди перехожив дуже уважно.«Він накульгував і дуже боявся дороги. Часто навіть просив його перевести через трасу. Тому у те, що водій каже, ніби він вискочив на дорогу, не віриться», - каже Андрій Бондарук.Чоловік додав, що слідчо-оперативна група ретельно вивчала ситуацію на місці аварії декілька годин. Сподіваються також отримати відео з камер спостереження від сільради.