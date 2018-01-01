Нова українська школа: луцькі вчителі пройшли спеціальні навчання
Сьогодні, 11:30
Луцькі вчителі пройшли спеціальні навчання, аби Нова українська школа стартувала у потрібному режимі.
Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами начальника управління освіти Зіновії Лещенко, для того, аби стартувала Нова українська школа, важливим є не тільки обладнання, а й людський фактор.
"У літній період усі вчителі, що вестимуть заняття у перших класах, пройшли відповідні навчальні курси та тренінги на платформі Ed-Era", - зауважила освітянка.
На закупівлю ноутбуків, мультимедійного обладнання, ламінаторів та дидактичних матеріалів виділили 2,6 мільйона гривень з місцевого бюджету.
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Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами начальника управління освіти Зіновії Лещенко, для того, аби стартувала Нова українська школа, важливим є не тільки обладнання, а й людський фактор.
"У літній період усі вчителі, що вестимуть заняття у перших класах, пройшли відповідні навчальні курси та тренінги на платформі Ed-Era", - зауважила освітянка.
На закупівлю ноутбуків, мультимедійного обладнання, ламінаторів та дидактичних матеріалів виділили 2,6 мільйона гривень з місцевого бюджету.
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