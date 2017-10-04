Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців

Волинська облспоживспілка у разі поновлення договору оренди на землю під Старим ринком до кінця року авансом перерахує 5 млн грн оплати, які можна буде спрямувати на будівництво центру реабілітації атовців.Про це йдеться у зверненні, яке голова правління Волинської облспоживспілки28 серпня направила секретарю ЛуцькрадиНа сайті міськради розміщенийвід 22 серпня «Про відмову Волинській облспоживспілці у поновленні договору оренди землі для обслуговування ринку «Центральний» на вул. Глушець, 1 (площею 2, 2125га)».У спілці наголошують, що на ділянці зареєстрований їхній єдиний майновий комплекс.«Крім того, припинення орендних відносин із Волинською облспоживспілкою зменшить надходження до місцевого бюджету в сумі 240 151 грн. 32 коп. щомісячно, яку облспоживспілка платить за оренду цієї земельної ділянки. У випадку ж передачі земельної ділянки комунальному ринку в бюджет буде надходити земельного податку тільки 51096 грн. 07 коп в місяць (різниця складає 189 055 грн. 26 коп.)», - йдеться у зверненні.Тож у Волинській облспоживспілці просять поновити їм договір оренди на 5 років. У випадку поновлення спілка зобов’язується до 31 грудня 2018 року додатково здійснити попередню оплату за оренду обсягом 5 млн грн. Кошти, зазначають, зможуть використати на створення Центру реабілітації учасників АТО. Гроші готові перераховувати рівними частинами вже із вересня.У коментаріперший заступник очільника облспоживспілкирозповів, що облспоживаспілк готова заплатити значну суму наперед.«На минулій позачерговій сесії ми почули, що є проблеми фінансування Центру реабілітації натовців. Це дуже серйозне питання, варте уваги кожного лучанина. Враховуючи ситуацію, ми порадилися і вирішили запропонувати такий варіант», - мовив Горгут.За словами Горгута, йому відомо, що на одній із комісій Луцькради не рекомендували продовжувати оренду землі. Однак, він наголошу, що там зареєстрований єдиний майновий комплекс. Тож у випадку негативного рішення на сесії облспоживспілка звертатиметься до суду, аби відстояти свої права.«Щоб не витрачати енергію і час на суди, а допомогти із вирішенням важливого питання, ми ініціювали крок назустріч міськраді, тому вона теж би мала зробити крок назустріч», - вважає Горгут.Нагадаємо, 13 серпня депутати Луцької міської радиз будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО на школу №27.