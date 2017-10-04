Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Сьогодні, 15:43
Волинська облспоживспілка у разі поновлення договору оренди на землю під Старим ринком до кінця року авансом перерахує 5 млн грн оплати, які можна буде спрямувати на будівництво центру реабілітації атовців.
Про це йдеться у зверненні, яке голова правління Волинської облспоживспілки Марта Кандиба 28 серпня направила секретарю Луцькради Григорію Пустовіту.
На сайті міськради розміщений проект рішення від 22 серпня «Про відмову Волинській облспоживспілці у поновленні договору оренди землі для обслуговування ринку «Центральний» на вул. Глушець, 1 (площею 2, 2125га)».
У спілці наголошують, що на ділянці зареєстрований їхній єдиний майновий комплекс.
«Крім того, припинення орендних відносин із Волинською облспоживспілкою зменшить надходження до місцевого бюджету в сумі 240 151 грн. 32 коп. щомісячно, яку облспоживспілка платить за оренду цієї земельної ділянки. У випадку ж передачі земельної ділянки комунальному ринку в бюджет буде надходити земельного податку тільки 51096 грн. 07 коп в місяць (різниця складає 189 055 грн. 26 коп.)», - йдеться у зверненні.
Тож у Волинській облспоживспілці просять поновити їм договір оренди на 5 років. У випадку поновлення спілка зобов’язується до 31 грудня 2018 року додатково здійснити попередню оплату за оренду обсягом 5 млн грн. Кошти, зазначають, зможуть використати на створення Центру реабілітації учасників АТО. Гроші готові перераховувати рівними частинами вже із вересня.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньРost перший заступник очільника облспоживспілки Володимир Горгут розповів, що облспоживаспілк готова заплатити значну суму наперед.
«На минулій позачерговій сесії ми почули, що є проблеми фінансування Центру реабілітації натовців. Це дуже серйозне питання, варте уваги кожного лучанина. Враховуючи ситуацію, ми порадилися і вирішили запропонувати такий варіант», - мовив Горгут.
За словами Горгута, йому відомо, що на одній із комісій Луцькради не рекомендували продовжувати оренду землі. Однак, він наголошу, що там зареєстрований єдиний майновий комплекс. Тож у випадку негативного рішення на сесії облспоживспілка звертатиметься до суду, аби відстояти свої права.
«Щоб не витрачати енергію і час на суди, а допомогти із вирішенням важливого питання, ми ініціювали крок назустріч міськраді, тому вона теж би мала зробити крок назустріч», - вважає Горгут.
Нагадаємо, 13 серпня депутати Луцької міської ради «перекинули» 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО на школу №27.
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Про це йдеться у зверненні, яке голова правління Волинської облспоживспілки Марта Кандиба 28 серпня направила секретарю Луцькради Григорію Пустовіту.
На сайті міськради розміщений проект рішення від 22 серпня «Про відмову Волинській облспоживспілці у поновленні договору оренди землі для обслуговування ринку «Центральний» на вул. Глушець, 1 (площею 2, 2125га)».
У спілці наголошують, що на ділянці зареєстрований їхній єдиний майновий комплекс.
«Крім того, припинення орендних відносин із Волинською облспоживспілкою зменшить надходження до місцевого бюджету в сумі 240 151 грн. 32 коп. щомісячно, яку облспоживспілка платить за оренду цієї земельної ділянки. У випадку ж передачі земельної ділянки комунальному ринку в бюджет буде надходити земельного податку тільки 51096 грн. 07 коп в місяць (різниця складає 189 055 грн. 26 коп.)», - йдеться у зверненні.
Тож у Волинській облспоживспілці просять поновити їм договір оренди на 5 років. У випадку поновлення спілка зобов’язується до 31 грудня 2018 року додатково здійснити попередню оплату за оренду обсягом 5 млн грн. Кошти, зазначають, зможуть використати на створення Центру реабілітації учасників АТО. Гроші готові перераховувати рівними частинами вже із вересня.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньРost перший заступник очільника облспоживспілки Володимир Горгут розповів, що облспоживаспілк готова заплатити значну суму наперед.
«На минулій позачерговій сесії ми почули, що є проблеми фінансування Центру реабілітації натовців. Це дуже серйозне питання, варте уваги кожного лучанина. Враховуючи ситуацію, ми порадилися і вирішили запропонувати такий варіант», - мовив Горгут.
За словами Горгута, йому відомо, що на одній із комісій Луцькради не рекомендували продовжувати оренду землі. Однак, він наголошу, що там зареєстрований єдиний майновий комплекс. Тож у випадку негативного рішення на сесії облспоживспілка звертатиметься до суду, аби відстояти свої права.
«Щоб не витрачати енергію і час на суди, а допомогти із вирішенням важливого питання, ми ініціювали крок назустріч міськраді, тому вона теж би мала зробити крок назустріч», - вважає Горгут.
Нагадаємо, 13 серпня депутати Луцької міської ради «перекинули» 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО на школу №27.
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