На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО





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Уперше медик Анатолій Кліпінський приймав пологи ще практикантом. Недавно ж під час виклику у село, що за 30 кілометрів від Ковеля, довелося повторити свій подвиг. "Швидку" викликали одразу, як волинянка Олена Ткачук відчула перейми, але вона почала народжувати на півдорозі.



"Ми вже зупинилися, води нормально відійшли, почався нормальний родовий процес. Жінка народила здорову, доношену, красиву дівчинку", - розповів фельдшер, який згодом і похрестив новонароджену Соломійку.



Колеги фельдшера тепер називають його щасливчиком. А сам Анатолій Кліпінський каже, що вперше приймати пологи у дорозі було страшно, але, переконує медик, все робив на автоматі, у той момент не думаючи про страх.



Детільніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 24-річний медик вже двічі приймав пологи у породіль просто у кареті швидкої допомоги в дорозі до пологового.Про це йдеться у сюжеті ТСН Уперше медикприймав пологи ще практикантом. Недавно ж під час виклику у село, що за 30 кілометрів від Ковеля, довелося повторити свій подвиг. "Швидку" викликали одразу, як волинянкавідчула перейми, але вона почала народжувати на півдорозі."Ми вже зупинилися, води нормально відійшли, почався нормальний родовий процес. Жінка народила здорову, доношену, красиву дівчинку", - розповів фельдшер, який згодом і похрестив новонародженуКолеги фельдшера тепер називають його щасливчиком. А сам Анатолій Кліпінський каже, що вперше приймати пологи у дорозі було страшно, але, переконує медик, все робив на автоматі, у той момент не думаючи про страх.Детільніше - у сюжеті.

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