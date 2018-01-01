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На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО

На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
На Волині 24-річний медик вже двічі приймав пологи у породіль просто у кареті швидкої допомоги в дорозі до пологового.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Уперше медик Анатолій Кліпінський приймав пологи ще практикантом. Недавно ж під час виклику у село, що за 30 кілометрів від Ковеля, довелося повторити свій подвиг. "Швидку" викликали одразу, як волинянка Олена Ткачук відчула перейми, але вона почала народжувати на півдорозі.

"Ми вже зупинилися, води нормально відійшли, почався нормальний родовий процес. Жінка народила здорову, доношену, красиву дівчинку", - розповів фельдшер, який згодом і похрестив новонароджену Соломійку.

Колеги фельдшера тепер називають його щасливчиком. А сам Анатолій Кліпінський каже, що вперше приймати пологи у дорозі було страшно, але, переконує медик, все робив на автоматі, у той момент не думаючи про страх.

Детільніше - у сюжеті.


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Теги: пологи, Анатолій Кліпінський, Волинь, фельдшер, вибір редактора
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