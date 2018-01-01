У Луцьку в міській лікарні вкрали камеру відеоспостереження
Сьогодні, 02:32
Увечері 26 серпня молодий чоловік вкрав камеру відеоспостереження у Луцькій міській клінічній лікарні.
Про це повідомляють на офіційній сторінці закладу у Facebook.
“Звертаємося до цієї людини: молодий чоловіче, найголовніше, красти в хворих і нужденних великий гріх. Скільки ти б не крав, колись тебе хтось зловить (добре як поліція), а якщо небайдужі громадяни і буде самосуд, тоді лікуватися потрапиш до нас (якщо пощастить)”, – йдеться у дописі.
Тож медики закликають всіх бути людьми.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляють на офіційній сторінці закладу у Facebook.
“Звертаємося до цієї людини: молодий чоловіче, найголовніше, красти в хворих і нужденних великий гріх. Скільки ти б не крав, колись тебе хтось зловить (добре як поліція), а якщо небайдужі громадяни і буде самосуд, тоді лікуватися потрапиш до нас (якщо пощастить)”, – йдеться у дописі.
Тож медики закликають всіх бути людьми.
Фото ілюстративне
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