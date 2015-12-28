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Тягла немовля по піску і кинула на пляжі: в Одесі розшукують горе-матір

Тягла немовля по піску і кинула на пляжі: в Одесі розшукують горе-матір
В Одесі поліція розшукує жінку, яка 28 серпня кинула немовля на пляжі «Отрада».

Про це повідомляє УНІАН.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 17.00 надійшло повідомлення про те, що на пляжі «Отрада» знайшли покинуте немовля.

«За лічені хвилини інспектори відреагували на виклик. Уже на місці патрульні побачили жінку, яка тримала дитину на руках. Заявниця розповіла, що невідома жінка йшла пляжем і тягнула немовля по піску, тримаючи за одну ручку. Небайдужа громадянка стала на захист дитини, не давши продовжувати протиправні дії. Тоді мати покинула місячного сина і пішла в невідомому напрямку», - повідомили в прес-службі.

У відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області зазначили, що дитину оглянули медичні працівники, які стверджують, що життю і здоров'ю немовляти нічого не загрожує.

Надалі малюка, якому на вигляд - до місяця, передадуть до закладу охорони здоров'я.

Зараз правоохоронці вживають заходи зі встановлення особи матері і обставин події.

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Теги: Одеса, немовля, горе-матір, пляж
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