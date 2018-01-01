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На луцькій вулиці просять встановити «лежачих поліцейських»

На луцькій вулиці просять встановити «лежачих поліцейських»
Лучанин просить міську владу подбати про встановлення двох обмежувачів руху на вулиці Липинського, поблизу садочку та новозбудованої школи.

Відповідну петицію зареєстрував Віктор Смолярчук.

«Нарешті завершено будівництво 27-ї школи у 55-му мікрорайоні міста і з вересня за парти цього навчального закладу сідає понад 500 маленьких лучан.

Влада міста подбала і про хороші дороги до школи та садочка №40, що розміщений по сусідству. Так, у минулому році капітально відремонтована вулиця Липинського, цьогоріч - вулиця Гончара», – пише лучанин.

Віктор зазначив, що є одна проблема – на вулиці Липинського не передбачили встановлення обмежувачів руху («лежачих поліцейських»).

За його словами, культура водіїв у Луцьку дуже низька, і вони постійно перевищують дозволену швидкість, чим наражають на небезпеку дітей, які ходять до навчальних закладів.

«На загальнобатьківських шкільних зборах батьки прийняли рішення звернутись з клопотанням до влади міста щодо встановлення двох «лежачих поліцейських» на вулиці Липинського біля садочка № 40, а також встановлення знаку «Стоянка заборонена» на вулиці Гончара, біля центрального входу у школу-ліцей.

Просимо міську владу Луцька підтримати це рішення батьків і вирішити питання по суті», – резюмує Віктор Смолярчук.

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Теги: петиція, Луцьк, Липинського
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Коментарі 1
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Чому біля гімназії №4 демонтували лежачу перешкоду на пішоходному переході а нову не влаштували. Там страх як їздять.
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