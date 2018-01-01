На луцькій вулиці просять встановити «лежачих поліцейських»





Відповідну Віктор Смолярчук.



«Нарешті завершено будівництво 27-ї школи у 55-му мікрорайоні міста і з вересня за парти цього навчального закладу сідає понад 500 маленьких лучан.



Влада міста подбала і про хороші дороги до школи та садочка №40, що розміщений по сусідству. Так, у минулому році капітально відремонтована вулиця Липинського, цьогоріч - вулиця Гончара», – пише лучанин.



Віктор зазначив, що є одна проблема – на вулиці Липинського не передбачили встановлення обмежувачів руху («лежачих поліцейських»).



За його словами, культура водіїв у Луцьку дуже низька, і вони постійно перевищують дозволену швидкість, чим наражають на небезпеку дітей, які ходять до навчальних закладів.



«На загальнобатьківських шкільних зборах батьки прийняли рішення звернутись з клопотанням до влади міста щодо встановлення двох «лежачих поліцейських» на вулиці Липинського біля садочка № 40, а також встановлення знаку «Стоянка заборонена» на вулиці Гончара, біля центрального входу у школу-ліцей.



Просимо міську владу Луцька підтримати це рішення батьків і вирішити питання по суті», – резюмує Віктор Смолярчук.

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