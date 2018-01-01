«Це геноцид»: Луцькраду пікетують працівники ринку. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Луцьку міську раду пікетують підприємці ринку «Шанс».
За словами директора ринку Петра Шугая, 29 серпня на сесію виносять питання про розірвання договору оренди з «Шансом», який діє до жовтня.
«Влада займається кидаловом. У людей хочуть забрати роботу. Щороку ми сплачуємо 2 мільйони гривень податків. За 17 років ми сплатили 34 мільйони. Мені у квітні сказали віддати парковку і тоді продовжать оренду, а тепер хочуть зробити інше», - каже Петро Шугай.
На ринку працюють 83 підприємці, серед них і воїни АТО.
«Це геноцид. Люди змушені виживати, їхати за кордон. 90-ті повернулися», - відзначив директор ринку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За словами директора ринку Петра Шугая, 29 серпня на сесію виносять питання про розірвання договору оренди з «Шансом», який діє до жовтня.
«Влада займається кидаловом. У людей хочуть забрати роботу. Щороку ми сплачуємо 2 мільйони гривень податків. За 17 років ми сплатили 34 мільйони. Мені у квітні сказали віддати парковку і тоді продовжать оренду, а тепер хочуть зробити інше», - каже Петро Шугай.
На ринку працюють 83 підприємці, серед них і воїни АТО.
«Це геноцид. Люди змушені виживати, їхати за кордон. 90-ті повернулися», - відзначив директор ринку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 4
Останні новини
Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти
Сьогодні, 09:43
На Одещині через необережність померла 11-місячна дитина
Сьогодні, 09:39
«Це геноцид»: Луцькраду пікетують працівники ринку. ФОТО
Сьогодні, 09:18
На луцькій вулиці просять встановити «лежачих поліцейських»
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 29 серпня
Сьогодні, 09:00
саме з 90-х і є