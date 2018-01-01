«Це геноцид»: Луцькраду пікетують працівники ринку. ФОТО

Луцьку міську раду пікетують підприємці ринку «Шанс».За словами директора ринку, 29 серпня на сесію виносять питання про розірвання договору оренди з «Шансом», який діє до жовтня.«Влада займається кидаловом. У людей хочуть забрати роботу. Щороку ми сплачуємо 2 мільйони гривень податків. За 17 років ми сплатили 34 мільйони. Мені у квітні сказали віддати парковку і тоді продовжать оренду, а тепер хочуть зробити інше», - каже Петро Шугай.На ринку працюють 83 підприємці, серед них і воїни АТО.«Це геноцид. Люди змушені виживати, їхати за кордон. 90-ті повернулися», - відзначив директор ринку.