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«Це геноцид»: Луцькраду пікетують працівники ринку. ФОТО

«Це геноцид»: Луцькраду пікетують працівники ринку. ФОТО
Луцьку міську раду пікетують підприємці ринку «Шанс».

За словами директора ринку Петра Шугая, 29 серпня на сесію виносять питання про розірвання договору оренди з «Шансом», який діє до жовтня.

«Влада займається кидаловом. У людей хочуть забрати роботу. Щороку ми сплачуємо 2 мільйони гривень податків. За 17 років ми сплатили 34 мільйони. Мені у квітні сказали віддати парковку і тоді продовжать оренду, а тепер хочуть зробити інше», - каже Петро Шугай.

На ринку працюють 83 підприємці, серед них і воїни АТО.

«Це геноцид. Люди змушені виживати, їхати за кордон. 90-ті повернулися», - відзначив директор ринку.
«Це геноцид»: Луцькраду пікетують працівники ринку. ФОТО
«Це геноцид»: Луцькраду пікетують працівники ринку. ФОТО
«Це геноцид»: Луцькраду пікетують працівники ринку. ФОТО
«Це геноцид»: Луцькраду пікетують працівники ринку. ФОТО

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Теги: пікет, Луцькрада, ринок, підприємець
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Коментарі 4
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Свинота, звільніть автостоянку на Старом ринку
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а новий директор кп луцькі ринки звідки
саме з 90-х і є
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А де це - РИНОК "ШАНС"?
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Ви подивіться шановні протестуючі на що ви перетворили ринки. Туди гидко зайти. Я мовчу за харчові павільйони. Селянин кормить свиню рік щоб заробити чистими 1500 грн. а ви бариги за пів дня на цій свині хочете взяти ще стільки само. А одяг накрутка 100 % мінімум. Бідолаги на чому їздите. А це все за рахунок людей яких обдираєте. На що схожі контейнери ваші. Знести все під рівень асфальту і заставити встановити людські бутікі і т.д
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