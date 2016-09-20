вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки заробила Волинь на ягодах, грибах і травах

Скільки заробила Волинь на ягодах, грибах і травах
На Волині заготівля дарів лісу додала бюджетам 4,7 мільйона гривень податкових платежів.

Чорничний сезон на Волині та заготівля грибів, трав та іншої дикорослої продукції поповнили бюджети на 4,7 мільйона гривень податкових платежів, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Зокрема, заготівельники дикорослої продукції вже сплатили до бюджетів усіх рівнів 2,8 мільйона гривень ПДФО, більше 1,4 мільйона гривень рентної плати за спецвикористання дикорослої продукції, 233 тисячі гривень військового збору і 220 тисяч гривень єдиного податку.

Громади, у яких керівники місцевого самоврядування подбали про легальність процесу заготівлі, отримали належні податки, - констатують в Головному управлінні ДФС у Волинській області.

«З точки зору наповнення бюджетів нинішній сезон заготівлі став більш успішним проти минулорічного. Волинські чорниця та гриби, лікарські рослини – це ті природні багатства, які користуються попитом на внутрішньому ринку та експортуються. Тому громади, на території яких є такі природні багатства, здатні кожного сезону залучати до бюджетів чималі податкові надходження. 4,7 мільйона гривень по завершенню ягідного сезону цього року – вдалий екватор сезону заготівлі», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Керівник волинських фіскалів наголосила, що Волинь багата таким затребуваним товаром як гриби. Відтак, контроль за тим, щоб заготівля цієї стратегічно важливої продукції відбувалася з дотриманням норм чинного законодавства, залишається пріоритетом для фахівців ДФС та органів місцевої влади.

«Лише легальна заготівля гарантує надходження податків до бюджету. Просимо лідерів громад особливо пильнувати за тим, щоб представники заготівельного бізнесу дотримувалися вимог закону. Фахівці територіальних органів ДФС завжди допоможуть фаховим консультаціями в питанні легалізації заготівлі дикорослої продукції», - наголошує Світлана Савчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фіскали, гроші, гриби, ягоди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом
Сьогодні, 11:25
У Луцьку муніципали знайшли можливі джерела смороду у місті. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Скільки заробила Волинь на ягодах, грибах і травах
Сьогодні, 11:08
Небайдужих просять допомогти коштами на лікування 4-річному хлопчику
Сьогодні, 10:58
Що святити та чого не можна робити на Горіхового Спаса
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
Ягідно-грибний сезон на Волині додав бюджетам 12,3 мільйонів гривень податків Ягідно-грибний сезон на Волині додав бюджетам 12,3 мільйонів гривень податків
20 вересень, 2016, 10:10
Підприємець не заплатив податків і нажалівся омбудсмену на волинську владу Підприємець не заплатив податків і нажалівся омбудсмену на волинську владу
08 серпень, 2016, 15:24
Лісові ресурси Волині принесли майже 30 мільйонів рентної плати Лісові ресурси Волині принесли майже 30 мільйонів рентної плати
03 червень, 2016, 12:36
Скільки додав бюджетам на Волині ягідно-грибний сезон Скільки додав бюджетам на Волині ягідно-грибний сезон
30 вересень, 2015, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Взяли під варту волинського забудовника, який ошукав громадян
Сьогодні, 12:00
 0
В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку
Сьогодні, 11:53
 0
Коли поліз гризти мою ногу, це вже стало не смішно, - патрульний про курйоз у Ковелі
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині за добу горіли три будівлі
Сьогодні, 11:41
 0
«Залишити не можна, продати»: луцьку «Освіту» пустять з молотка
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8