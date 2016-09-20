Скільки заробила Волинь на ягодах, грибах і травах

На Волині заготівля дарів лісу додала бюджетам 4,7 мільйона гривень податкових платежів.Чорничний сезон на Волині та заготівля грибів, трав та іншої дикорослої продукції поповнили бюджети на 4,7 мільйона гривень податкових платежів, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.Зокрема, заготівельники дикорослої продукції вже сплатили до бюджетів усіх рівнів 2,8 мільйона гривень ПДФО, більше 1,4 мільйона гривень рентної плати за спецвикористання дикорослої продукції, 233 тисячі гривень військового збору і 220 тисяч гривень єдиного податку.Громади, у яких керівники місцевого самоврядування подбали про легальність процесу заготівлі, отримали належні податки, - констатують в Головному управлінні ДФС у Волинській області.«З точки зору наповнення бюджетів нинішній сезон заготівлі став більш успішним проти минулорічного. Волинські чорниця та гриби, лікарські рослини – це ті природні багатства, які користуються попитом на внутрішньому ринку та експортуються. Тому громади, на території яких є такі природні багатства, здатні кожного сезону залучати до бюджетів чималі податкові надходження. 4,7 мільйона гривень по завершенню ягідного сезону цього року – вдалий екватор сезону заготівлі», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів наголосила, що Волинь багата таким затребуваним товаром як гриби. Відтак, контроль за тим, щоб заготівля цієї стратегічно важливої продукції відбувалася з дотриманням норм чинного законодавства, залишається пріоритетом для фахівців ДФС та органів місцевої влади.«Лише легальна заготівля гарантує надходження податків до бюджету. Просимо лідерів громад особливо пильнувати за тим, щоб представники заготівельного бізнесу дотримувалися вимог закону. Фахівці територіальних органів ДФС завжди допоможуть фаховим консультаціями в питанні легалізації заготівлі дикорослої продукції», - наголошує Світлана Савчук.