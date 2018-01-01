«Залишити не можна, продати»: луцьку «Освіту» пустять з молотка

Книгарню «Освіта», що на проспекті Волі, 8, продадуть на аукціоні.Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.Депутатзауважила, що «Освіта» - надбання не одного покоління. Багато людей зібрали підписи на підтримку функціонування книгарні. До того ж, на сесію прийшли представники інтелігенції, зокрема, волинське подружжя письменниківтаДепутатська більшість декілька разів відмовлялася переносити питання про продаж книгарні і розглядати його першим, а не 101. Однак після пропозиції Ігоря Поліщука, його все ж перенесли.Начальник відділу управління майном комунальної власностізауважила, що приміщення загальною площею 174,4 «квадрати» знаходиться в оренді, однак термін дії завершиться у жовтні і його не продовжать. Для пошуку приміщення для розміщення книгозбірні звернулися до обласної ради. «Освіту» можуть переселити на проспект Перемоги, 14.Обранець громадипоцікавився, хто дав вказівку підготувати проект рішення. Алла Грабко відповіла, що це зробив заступник мера Костянтин Петрочук.«Це було ваше рішення забезпечити надходження від продажу на 9 мільйонів. Більше ми не маємо що продати», - відзначила посадовиця.«Усім зрозуміло, що рішення вже наперед прийнято і що книгарню продадуть. Кожен з вас десь в середині розуміє, що вирішується питання не лише передачі майна в приватні руки, а й відмови від розвитку культури», - наголосила Юлія Вусенко. За її словами, це приміщення не можна міряти грішми.У свою чергу, депутатзазначив, що у цьому проекті рішення є порушення законодавства щодо мораторію. У Луцьку мали б думати, як розвивати українське слово, а не знищувати, каже Федік.«Ця книгаря – один із духовних стовпів Луцька, як будинок Голованя, Луцький замок та інші. Книгарню треба зберегти, розвивати і примножувати», - заявив він.Натомість секретар міської ради Григорій Пустовіт вважає, що рішення про продаж – не знищення книгарні, адже її перенесуть в інше місце.«Книгарня платить за оренду лише 1 гривню. Обласна рада має достатньо приміщень і може розмістити «Освіту». Якби це дійсно був єдиний книжковий магазин у нас в місті, а їх є 16», - вважає Пустовіт.Зі слів, «Освіта» - знакове місце для міста і закликав не підтримувати продаж книгозбірні. Підтримав цю тезу й депутат«Гроші не мають бути у пріорітеті. У пріорітеті має бути виховання дітей, культурні цінності. Останнім часом мені неприємно ходити на сесії, бо міську раду пікетують атовці, підприємці, освітяни. Я не буду підтримувати проект рішення, бо не хочу, щоб завтра до мене підійшла якась дитина і сказала: «Дядя Коля, навіщо ти забрав у мене книжку?».Радник мера Ігор Поліщук заявив, що його дивує «цинізм цих виступів» і ніхто не говорить про закриття «Освіти».Слово надали почесному громадянину міста Богдану Свириді, котрий закликав зберегти книгарню.«Одні просять не продавати «Освіту», а інші відмовчуються і лише натискають кнопки. Понад 3 тисячі лучан підписалися у листі проти продажу книгарні. Напевно, не знайдеться жодного вчителя, який би не зайшов у цю книгарню хоча б 10 разів протягом року. В «Освіті» потрібна література була завжди», - наголосив він.Письменниця Надія Гуменюк повідомила, що в Україні майже у 10 разів менше книгарень, аніж у Польщі.«Сьогодні не просто приймуть рішення про книгарню, а про рух на майбутнє: підтримуємо ми українське, чи робимо так, як «ЛНР». «Освіта» - це 60 років історії, це візитівка, що знаходиться біля пам’ятнику Кобзарю, вона є методичним центром і тримає зв’язки з усіма видавництвами України», - звернулася вона до депутатів.У підсумку, спочатку для прийняття рішення забракло два голоси. Однак повторно 23 із 35 депутатів проголосували за продаж «Освіти»