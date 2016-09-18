Порошенко призначив голову Горохівської РДА
Сьогодні, 13:29
Президент України Петро Порошенко призначив головою Горохівської районної державної адміністрації Юлію Гринчук.
Відповідне розпорядження Порошенко підписав сьогодні, 29 серпня.
Так, Юлія Гринчук буде головою Горохівської РДА з 30 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
Зауважимо, що Юлія Гринчук - директор Луцького навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІ ступенів №24- технологічний ліцей".
Нагадаємо, раніше Петро Порошенко Петро Порошенко звільнивЛюбов Матвєєву з посади голови Горохівської районної державної адміністрації. Адже 4 вересня минулого року її разом з очільником місцевої райради та керівником Держгеокадастру області спіймали під час отримання хабара.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження Порошенко підписав сьогодні, 29 серпня.
Так, Юлія Гринчук буде головою Горохівської РДА з 30 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
Зауважимо, що Юлія Гринчук - директор Луцького навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІ ступенів №24- технологічний ліцей".
Нагадаємо, раніше Петро Порошенко Петро Порошенко звільнивЛюбов Матвєєву з посади голови Горохівської районної державної адміністрації. Адже 4 вересня минулого року її разом з очільником місцевої райради та керівником Держгеокадастру області спіймали під час отримання хабара.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Порошенко призначив голову Горохівської РДА
Сьогодні, 13:29
Іловайський котел: в Іваничах вшанували пам'ять загиблих
Сьогодні, 13:21
У волинянки вкрали новенький велосипед
Сьогодні, 13:12
На Рівненщині картоплекопач важко травмував дитину
Сьогодні, 13:09
У Луцьку дали понад 300 тисяч на ліквідацію наслідків буревію
Сьогодні, 12:56