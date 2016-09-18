Порошенко призначив голову Горохівської РДА

Петро Порошенко призначив головою Горохівської районної державної адміністрації Юлію Гринчук.



Відповідне розпорядження Порошенко підписав сьогодні, 29 серпня.



Так, Юлія Гринчук буде головою Горохівської РДА з 30 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.



Зауважимо, що Юлія Гринчук - директор Луцького навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІ ступенів №24- технологічний ліцей".



Нагадаємо, раніше Петро Порошенко Петро Порошенко звільнивЛюбов Матвєєву з посади голови Горохівської районної державної адміністрації. Адже 4 вересня минулого року її разом з очільником місцевої райради та керівником Держгеокадастру області спіймали під час отримання хабара.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипризначив головою Горохівської районної державної адміністраціїВідповідне розпорядження Порошенко підписав сьогодні, 29 серпня.Так, Юлія Гринчук буде головою Горохівської РДА з 30 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.Зауважимо, що Юлія Гринчук - директор Луцького навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІ ступенів №24- технологічний ліцей".Нагадаємо, раніше Петро Порошенко Петро Порошенко звільнивз посади голови Горохівської районної державної адміністрації. Адже 4 вересня минулого року її разом з очільником місцевої райради та керівником Держгеокадастру області спіймали під час отримання хабара.

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