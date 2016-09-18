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Порошенко призначив голову Горохівської РДА

Порошенко призначив голову Горохівської РДА
Президент України Петро Порошенко призначив головою Горохівської районної державної адміністрації Юлію Гринчук.

Відповідне розпорядження Порошенко підписав сьогодні, 29 серпня.

Так, Юлія Гринчук буде головою Горохівської РДА з 30 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.

Зауважимо, що Юлія Гринчук - директор Луцького навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІ ступенів №24- технологічний ліцей".

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко Петро Порошенко звільнивЛюбов Матвєєву з посади голови Горохівської районної державної адміністрації. Адже 4 вересня минулого року її разом з очільником місцевої райради та керівником Держгеокадастру області спіймали під час отримання хабара.

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Теги: Юлія Гринчук, Горохівська РДА, Порошенко, Волинь
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