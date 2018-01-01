У Луцьку «забракували» будівництво торгово-офісного центру

У Луцьку на вулиці Кривий Вал, 37 хочуть звести торгово-офісний центр. Натомість депутати вважають, що на цій землі недоцільно будувати центр на 5 поверхів.Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що в Луцьку міську раду звернувся Валерій Феоктістов з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Кривий Вал, Глушець, Градний Узвіз, Гончарова, Паркова та Лесі Українки.Відтак, цільове призначення ділянки на вулиці Кривий Вал, 37 хочуть змінити під будівництво торгово-офісних приміщень, яка на сьогодні є територією перспективної громадської забудови.«На території знаходиться житловий будинок у непридатному для проживання стані. Поряд з ділянкою вже є будівля громадського призначення», - розповів Туз.Радник меразауважив, що на цій земельній ділянці будувати торгово-офісний центр на 5 поверхів – недоцільно. Тому він запропонував зменшити поверховість торгово-офісного центру і привести її до рівня, які є на вулиці.Депутати не підтримали проект рішення.