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У Луцьку «забракували» будівництво торгово-офісного центру

У Луцьку «забракували» будівництво торгово-офісного центру
У Луцьку на вулиці Кривий Вал, 37 хочуть звести торгово-офісний центр. Натомість депутати вважають, що на цій землі недоцільно будувати центр на 5 поверхів.

Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що в Луцьку міську раду звернувся Валерій Феоктістов з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Кривий Вал, Глушець, Градний Узвіз, Гончарова, Паркова та Лесі Українки.

Відтак, цільове призначення ділянки на вулиці Кривий Вал, 37 хочуть змінити під будівництво торгово-офісних приміщень, яка на сьогодні є територією перспективної громадської забудови.

«На території знаходиться житловий будинок у непридатному для проживання стані. Поряд з ділянкою вже є будівля громадського призначення», - розповів Туз.

Радник мера Ігор Поліщук зауважив, що на цій земельній ділянці будувати торгово-офісний центр на 5 поверхів – недоцільно. Тому він запропонував зменшити поверховість торгово-офісного центру і привести її до рівня, які є на вулиці.

Депутати не підтримали проект рішення.

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Теги: будівництво, торгово-офісний центр
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