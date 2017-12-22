На Волині знешкодили снаряд, який знайшли у полі





Так, 29 серпня, боєприпас був знайдений поблизу села Малинівка Рожищенського району під час очищення поля від чагарників, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Сапери ідентифікували боєприпас, як 152-міліметровий артилерійський снаряд, вилучили його та знешкодили в установленому порядку.





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