На Волині знешкодили снаряд, який знайшли у полі
Сьогодні, 21:23
На Волині піротехніки знешкодили артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.
Так, 29 серпня, боєприпас був знайдений поблизу села Малинівка Рожищенського району під час очищення поля від чагарників, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Сапери ідентифікували боєприпас, як 152-міліметровий артилерійський снаряд, вилучили його та знешкодили в установленому порядку.
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Так, 29 серпня, боєприпас був знайдений поблизу села Малинівка Рожищенського району під час очищення поля від чагарників, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Сапери ідентифікували боєприпас, як 152-міліметровий артилерійський снаряд, вилучили його та знешкодили в установленому порядку.
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