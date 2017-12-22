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На Волині знешкодили снаряд, який знайшли у полі

На Волині знешкодили снаряд, який знайшли у полі
На Волині піротехніки знешкодили артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.

Так, 29 серпня, боєприпас був знайдений поблизу села Малинівка Рожищенського району під час очищення поля від чагарників, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Сапери ідентифікували боєприпас, як 152-міліметровий артилерійський снаряд, вилучили його та знешкодили в установленому порядку.


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Теги: піротехніки, снаряд
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