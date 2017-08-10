Суд вдруге визнав незаконним припипинення відкликання депутатів Луцькради





Відповідне рішення адмінсуд ухвалив 27 серпня.



Нагадаємо, лучани



Утім, більшість в ТВК всіляко затягувала процедуру і, зрештою, у серпні минулого року «протиснула» свій проект рішення – про припинення ініціативи за відкликання депутатів. Але у квітні вже цього року Верховний Суд України визнав незаконним таке рішення Луцької міської виборчої комісії, тож остання мала розглянути та виконати рішення Верховного Суду. Члени ТВК знову довго не могли зібратися та саботували процес.



Зрештою, 7 червня 11 членів Луцької територіально-виборчої комісії знову проголосували за припинення ініціативи виборців про відкликання депутатів Луцькради.



Тож таке рішення ТВК у суді оскаржив офіційний представник ініціативної групи щодо відкликання депутатів Артем Запотоцький, який вважає постанову ТВК протиправною.



Суд же визнав його доводи обгрунтованими. До того ж, оцінку мотивам та підставам припинення процедури відкликання вже дав Верховний Суд, який визнав припинення цього процесу незаконним.



Тож постанову виборчої комісії про припинення процедури відкликання вдруге визнали незаконною та скасували.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправною та скасував постанову Луцької міської виборчої комісії, якою остання припинила ініціативу щодо відкликання депутатів міської ради - Євгена Ткачука, Олександра Козлюка, Аркадія Соломатіна, Сергія Були та Костянтина Петрочука.Відповідне рішення адмінсуд ухвалив 27 серпня.Нагадаємо, лучани вимагали відкликати згаданих п’ятьох депутатів міськради. Причина ж у тому, що ці депутати голосували за рішення, які суд визнав такими, що прийняті з порушеннями законодавства.Утім, більшість в ТВК всіляко затягувала процедуру і, зрештою, у серпні минулого року «протиснула» свій проект рішення – про припинення ініціативи за відкликання депутатів. Але у квітні вже цього року, тож остання мала розглянути та виконати рішення Верховного Суду. Члени ТВК знову довго не могли зібратися та саботували процес.Зрештою, 7 червня 11 членів Луцької територіально-виборчої комісії зновуініціативи виборців про відкликання депутатів Луцькради.Тож таке рішення ТВК у суді оскаржив офіційний представник ініціативної групи щодо відкликання депутатів, який вважає постанову ТВК протиправною.Суд же визнав його доводи обгрунтованими. До того ж, оцінку мотивам та підставам припинення процедури відкликання вже дав Верховний Суд, який визнав припинення цього процесу незаконним.Тож постанову виборчої комісії про припинення процедури відкликання вдруге визнали незаконною та скасували.

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