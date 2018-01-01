У Луцьку на газоні валявся п'яний озброєний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 18:41
У Луцьку на вулиці Ковельській лежав нетверезий чоловік з пістолетом.
Чоловіка побачили перехожі у середу, 29 серпня, приблизно о 18:10.
За зовнішніми ознаками чоловік був нетверезим, а з-під куртки стирчала кобура з пістолетом. На вигляд, йому було приблизно 45 років.
На місце пригоди очевидці викликали патрульних.
Після приїзду правоохоронці поспілкувалися з чоловіком. Як виявилося, він - мешканець Горохова. Як і чому опинився у такому стані в Луцьку - невідомо.
Зброю у чоловіка копи вилучили, а його самого забрали в поліцейську автівку.
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Чоловіка побачили перехожі у середу, 29 серпня, приблизно о 18:10.
За зовнішніми ознаками чоловік був нетверезим, а з-під куртки стирчала кобура з пістолетом. На вигляд, йому було приблизно 45 років.
На місце пригоди очевидці викликали патрульних.
Після приїзду правоохоронці поспілкувалися з чоловіком. Як виявилося, він - мешканець Горохова. Як і чому опинився у такому стані в Луцьку - невідомо.
Зброю у чоловіка копи вилучили, а його самого забрали в поліцейську автівку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
колись в уборній міськради один заммера пістолет забув, мо' то він?
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