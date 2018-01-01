У Луцьку на газоні валявся п'яний озброєний чоловік. ФОТО

У Луцьку на вулиці Ковельській лежав нетверезий чоловік з пістолетом.Чоловіка побачили перехожі у середу, 29 серпня, приблизно о 18:10.За зовнішніми ознаками чоловік був нетверезим, а з-під куртки стирчала кобура з пістолетом. На вигляд, йому було приблизно 45 років.На місце пригоди очевидці викликали патрульних.Після приїзду правоохоронці поспілкувалися з чоловіком. Як виявилося, він - мешканець Горохова. Як і чому опинився у такому стані в Луцьку - невідомо.Зброю у чоловіка копи вилучили, а його самого забрали в поліцейську автівку.