Пам’ять, яка житиме вічно: у Луцьку вшанували загиблих під Іловайськом. ФОТО

На Театральному майдані Луцька майже сотня містян зібралися, аби вшанувати пам’ять українських військових, які полягли при виході з оточення в Іловайському котлі.відбулися увечері 29 серпня.На четверту річницю Іловайської трагедії, у народний День пам'яті загиблих за свободу України, біля фотостенду у центрі Луцька міста забралися військові капелани та майже сотня лучан.Люди принесли зі собою лампадки та квіти, обгорнуті чорними стрічками. Серед присутніх було чимало бійців у формі, які прийшли віддати шану полеглим побратимам.Священики відслужили літію та разом із усіма присутніми помолилися за душі полеглих. Опісля на Театральному майдані біля Стели Героїв із запалених лампадок сформували слово «Іловайськ».Учасник тих подій, боєць 51-ої бригадимовив, що 2014 рік був дуже тяжким для країни.«Серпень – це траурний місяць для країни і для Волині так само. 51-ша бригада, добровольчі батальйони – всі ми в 2014 році пішли захищати нашу землю від того ворога, який нині є на Східній Україні… Хочу сказати одне – не забувайте тих хлопців, які загинули. Вони полягли за нас і наших дітей, віддали своє життя, щоб ми жили, щоб Волинь і вся Україна не знала, що таке війна, як падають снаряди, міни і свистять кулі. Це дуже страшно», - мовив боєць. Він подякував усім хто підтримував бійців у ті тяжкі дні, а також закликав до найголовнішого – пам’ятати хлопців.«Вони зверху все бачать. Прошу вас – проходите біля стели, перехрестіться та помоліться», - додав Федун.Голова ГО «Військові капелани Волині»зауважив, що попри офіційні дані протпонад три сотні загиблих, чимало хлопців і досі вважаються зниклими безвісти. На жаль, багато із них вже не з нами.«Їх багато поховані без християнського похорону. Їх подвиг величезний. Коли мене запитали – отче, а хто ж знає про їх подвиг і оцінить його, я відповів – Бог. Ці люди віддали свої душі за ближніх», - сказав Бучак. Він подякував усім, хто сьогодні прийшов віддати шану та помолитися. Тож присутні, ставши на коліно, вшанували загиблих хвилиною мовчання.Боєць «Світязю»пригадав, що вихід військових через так званий «зелений коридор», перетворився в один з найкривавіших днів війни. ЧТоді чимало гідних воїнів стали ангелами і дивляться на всіх з небес. Сьогодні бійці зустрічалися із родинами загиблих та відвідували могили хлопців.«Велика вдячність родинам, які виростили справжніх синів України наших Героїв, які не пошкодували найдорожчого – свого життя і віддали його за незалежність нашої України… Світла пам’ять хлопцям, поки ми їх будемо пам’ятати, вони будуть жити. А вони заслуговують жити вічно», - сказав Квач.Зрештою, усі присутні на площі бійці підійшли до стели. Люди зустрічали їх оплесками та вигуками «Дякуємо!». Опісля усі разом виконали гімн України, а біля стели ще надовго затрималися друзі та родичі полеглих Героїв.