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Луцьк: мешканці Дубнівської хочуть кращого сполучення з центром

Луцьк: мешканці Дубнівської хочуть кращого сполучення з центром
У Луцьку жителі Дубнівського мікрорайону просять стврити додаткові маршрути сполучення із центральною частиною міста.

Про це повідомив депутат міськради Олександр Кравченко під час сесії міськради 29 серпня, - пишуть Волинські Новини.

Обранець громади розповів, що до нього звернулися жителі мікрорайону, які скаржаться на недостатню кількість міських маршрутів.

«Скоро 1 вересня. Діти їхатимуть до школи № 7, також треба додаткові маршрути до центру міста», – наголосив Олександр Кравченко.

Депутати підтримали запит колеги.

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Теги: маршрутка, Дубнівська, сполучення
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