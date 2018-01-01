Луцьк: мешканці Дубнівської хочуть кращого сполучення з центром





Про це повідомив депутат міськради Олександр Кравченко під час сесії міськради 29 серпня, - пишуть



Обранець громади розповів, що до нього звернулися жителі мікрорайону, які скаржаться на недостатню кількість міських маршрутів.



«Скоро 1 вересня. Діти їхатимуть до школи № 7, також треба додаткові маршрути до центру міста», – наголосив Олександр Кравченко.



Депутати підтримали запит колеги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку жителі Дубнівського мікрорайону просять стврити додаткові маршрути сполучення із центральною частиною міста.Про це повідомив депутат міськрадипід час сесії міськради 29 серпня, - пишуть Волинські Новини Обранець громади розповів, що до нього звернулися жителі мікрорайону, які скаржаться на недостатню кількість міських маршрутів.«Скоро 1 вересня. Діти їхатимуть до школи № 7, також треба додаткові маршрути до центру міста», – наголосив Олександр Кравченко.Депутати підтримали запит колеги.

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