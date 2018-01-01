Луцьк: мешканці Дубнівської хочуть кращого сполучення з центром
Сьогодні, 04:14
У Луцьку жителі Дубнівського мікрорайону просять стврити додаткові маршрути сполучення із центральною частиною міста.
Про це повідомив депутат міськради Олександр Кравченко під час сесії міськради 29 серпня, - пишуть Волинські Новини.
Обранець громади розповів, що до нього звернулися жителі мікрорайону, які скаржаться на недостатню кількість міських маршрутів.
«Скоро 1 вересня. Діти їхатимуть до школи № 7, також треба додаткові маршрути до центру міста», – наголосив Олександр Кравченко.
Депутати підтримали запит колеги.
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Про це повідомив депутат міськради Олександр Кравченко під час сесії міськради 29 серпня, - пишуть Волинські Новини.
Обранець громади розповів, що до нього звернулися жителі мікрорайону, які скаржаться на недостатню кількість міських маршрутів.
«Скоро 1 вересня. Діти їхатимуть до школи № 7, також треба додаткові маршрути до центру міста», – наголосив Олександр Кравченко.
Депутати підтримали запит колеги.
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