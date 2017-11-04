У Горохові представили нову голову райдержадміністрації. ФОТО
Сьогодні, 12:48
У Горохові голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко представив місцевому активу нову очільницю райдержадміністрації Юлію Гринчук.
Це трапилося 30 серпня у стінах Горохівської РДА.
Савченко зауважив, що сьогодні вперше на Горохівщині, однак у нього не було жодних проблем стосовно співпраці із представниками місцевої адміністрації.
«До роботи Горохівської влади – маю на увазі адміністрацію та депутатський корпус - у мене ніколи не було претензій. Ми з Людмилою Іванівною Косюк працювали над вирішенням проблем, які виникали та пошуком нових форм роботи», - зауважив Савченко. Тож він подякував Косюк, яка тимчасово виконувала обов’язки голови РДА та колективу, які добре «тримали» район.
Косюк подякувала за високу оцінку району та зауважила, що без підтримки ОДА було б дуже непросто. Окрім того, вона подякувала керівництву районної ради, депутатському корпусу та усім посадовцям.
«Без них ми б нічого не зробили, кожен із них добросовісно виконує свою роботу», - сказала Косюк.
Опісля Савченко привітав із призначенням Юлію Гринчук.
Вона буде головою Горохівської РДА від сьогодні, 30 серпня, з випробувальним строком у 3 місяці. Раніше жінка була директором Луцького навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ступенів №24 – технологічний ліцей».
Водночас Савченко зауважив, що не має наміру «нарізати завдань», тому побажав посадовиці плідної праці. Він закликав активно працювати над децентралізаційними процесами, аби згодом процес не відбувався хаотично чи навіть насильно.
«Децентралізація все одно буде, і її все одно закінчать», - наголосив голова ОДА. Адже громади, які об’єдналися першими, отримали значну фінансову допомогу. Між тим, голова ОДА зазначив, що на нову очільницю РДА чекає чимало роботи та висловив сподівання на те, що горохівська громада буде добре давати собі раду.
Нагадаємо, розпорядження про призначення Гринчук Президент підписав 29 серпня. Попередню очільницю РДА Любов Матвєєву звільнили з посади, адже 4 вересня 2017 року її разом із керівниками місцевої райради та Держгеокадастру області спіймали на отриманні хабаря.
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Це трапилося 30 серпня у стінах Горохівської РДА.
Савченко зауважив, що сьогодні вперше на Горохівщині, однак у нього не було жодних проблем стосовно співпраці із представниками місцевої адміністрації.
«До роботи Горохівської влади – маю на увазі адміністрацію та депутатський корпус - у мене ніколи не було претензій. Ми з Людмилою Іванівною Косюк працювали над вирішенням проблем, які виникали та пошуком нових форм роботи», - зауважив Савченко. Тож він подякував Косюк, яка тимчасово виконувала обов’язки голови РДА та колективу, які добре «тримали» район.
Косюк подякувала за високу оцінку району та зауважила, що без підтримки ОДА було б дуже непросто. Окрім того, вона подякувала керівництву районної ради, депутатському корпусу та усім посадовцям.
«Без них ми б нічого не зробили, кожен із них добросовісно виконує свою роботу», - сказала Косюк.
Опісля Савченко привітав із призначенням Юлію Гринчук.
Вона буде головою Горохівської РДА від сьогодні, 30 серпня, з випробувальним строком у 3 місяці. Раніше жінка була директором Луцького навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ступенів №24 – технологічний ліцей».
Водночас Савченко зауважив, що не має наміру «нарізати завдань», тому побажав посадовиці плідної праці. Він закликав активно працювати над децентралізаційними процесами, аби згодом процес не відбувався хаотично чи навіть насильно.
«Децентралізація все одно буде, і її все одно закінчать», - наголосив голова ОДА. Адже громади, які об’єдналися першими, отримали значну фінансову допомогу. Між тим, голова ОДА зазначив, що на нову очільницю РДА чекає чимало роботи та висловив сподівання на те, що горохівська громада буде добре давати собі раду.
Нагадаємо, розпорядження про призначення Гринчук Президент підписав 29 серпня. Попередню очільницю РДА Любов Матвєєву звільнили з посади, адже 4 вересня 2017 року її разом із керівниками місцевої райради та Держгеокадастру області спіймали на отриманні хабаря.
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