Нікому немає діла: у Луцьку двір перетворюється на сміттєзвалище. ФОТО

У Луцьку на проспекті Відродження, 2 комунальники не прибирають територію обабіч сміттєвих баків.Про цеповідомила мешканка будинку, яка побажала не називати свого імені.Вона розповіла редакції, що в неї вже немає сил спостерігати за тим, як двір перетворюється у звалище.«Комунальники біля баків собі прибрали і поїхали, а нам, мешканцям, і нашим діткам, на той весь жах дивитися((( Нікому немає діла до нашого двору. А поруч два дитсадочки, дитячий майданчик... Це ж просто жах якийсь!» – обурюється лучанка.«Я вже дзвонила «Луцькспецкомунтрансу» і казала, що якщо нічого не робитимуть, то все викладу в інтернет.От що потрібно зробити? Стовп з оголошенням про штраф або відразу кулемет...??» – пише жінка.