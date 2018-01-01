Нікому немає діла: у Луцьку двір перетворюється на сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 14:00
У Луцьку на проспекті Відродження, 2 комунальники не прибирають територію обабіч сміттєвих баків.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мешканка будинку, яка побажала не називати свого імені.
Вона розповіла редакції, що в неї вже немає сил спостерігати за тим, як двір перетворюється у звалище.
«Комунальники біля баків собі прибрали і поїхали, а нам, мешканцям, і нашим діткам, на той весь жах дивитися((( Нікому немає діла до нашого двору. А поруч два дитсадочки, дитячий майданчик... Це ж просто жах якийсь!» – обурюється лучанка.
«Я вже дзвонила «Луцькспецкомунтрансу» і казала, що якщо нічого не робитимуть, то все викладу в інтернет.
От що потрібно зробити? Стовп з оголошенням про штраф або відразу кулемет...??» – пише жінка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мешканка будинку, яка побажала не називати свого імені.
Вона розповіла редакції, що в неї вже немає сил спостерігати за тим, як двір перетворюється у звалище.
«Комунальники біля баків собі прибрали і поїхали, а нам, мешканцям, і нашим діткам, на той весь жах дивитися((( Нікому немає діла до нашого двору. А поруч два дитсадочки, дитячий майданчик... Це ж просто жах якийсь!» – обурюється лучанка.
«Я вже дзвонила «Луцькспецкомунтрансу» і казала, що якщо нічого не робитимуть, то все викладу в інтернет.
От що потрібно зробити? Стовп з оголошенням про штраф або відразу кулемет...??» – пише жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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