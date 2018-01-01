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Нікому немає діла: у Луцьку двір перетворюється на сміттєзвалище. ФОТО

Нікому немає діла: у Луцьку двір перетворюється на сміттєзвалище. ФОТО
У Луцьку на проспекті Відродження, 2 комунальники не прибирають територію обабіч сміттєвих баків.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мешканка будинку, яка побажала не називати свого імені.

Вона розповіла редакції, що в неї вже немає сил спостерігати за тим, як двір перетворюється у звалище.

«Комунальники біля баків собі прибрали і поїхали, а нам, мешканцям, і нашим діткам, на той весь жах дивитися((( Нікому немає діла до нашого двору. А поруч два дитсадочки, дитячий майданчик... Це ж просто жах якийсь!» – обурюється лучанка.

«Я вже дзвонила «Луцькспецкомунтрансу» і казала, що якщо нічого не робитимуть, то все викладу в інтернет.

От що потрібно зробити? Стовп з оголошенням про штраф або відразу кулемет...??» – пише жінка.


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Теги: сміття, Луцьк, комунальник, вивіз сміття, проблема
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