В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби





Таке рішення відомство ухвалило у четвер, 30 серпня, - повідомляє



Лікарський засіб "Пентаксим", вакцина для профілактики дифтерії, стовбняка, коклюшу, поліомієліту та інших інфекцій виробництва "Санофі Пастер С.А.".



Постійна заборона введена через маркування на іноземній мові (російська), що порушує вимоги законодавства України.



Під тимчасову заборону потрапила вода для ін'єкцій, серія №81009003, розчинник для парентерального застосування по 2 мл в ампулі; по 10 або 100 ампул у пачці; по 5 мл в ампулі; по 10 або 100 ампул у пачці; по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці; по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери Приватного акціонерного товариства "Лекхім - Харків", Україна.



Тимчасова заборона введена через непередбачену побічну реакцію при застосуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на вакцину проти дифтерії та інших захворювань "Пентаксим" через порушення вимог законодавства України.Таке рішення відомство ухвалило у четвер, 30 серпня, - повідомляє канал 24 Лікарський засіб "Пентаксим", вакцина для профілактики дифтерії, стовбняка, коклюшу, поліомієліту та інших інфекцій виробництва "Санофі Пастер С.А.".Постійна заборона введена через маркування на іноземній мові (російська), що порушує вимоги законодавства України.Під тимчасову заборону потрапила вода для ін'єкцій, серія №81009003, розчинник для парентерального застосування по 2 мл в ампулі; по 10 або 100 ампул у пачці; по 5 мл в ампулі; по 10 або 100 ампул у пачці; по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці; по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери Приватного акціонерного товариства "Лекхім - Харків", Україна.Тимчасова заборона введена через непередбачену побічну реакцію при застосуванні.

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