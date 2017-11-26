Перші миті осіннього Луцька. ФОТО

На календарі "офіційно" розпочалася осінь - сьогодні школярі поспішають на свято першого дзвоника, а подекуди під ногами малечі вже шелестить опале пожовкле листя.Фотографзасвітлинила перші миті осіннього Луцька.Осінь непомітно підкрадалася до луцьких парків, садів та скверів, а сьогодні, 1 вересня, повноцінно вступила в свої права. Кущі калини рум'яніють не лише багряними кетягами, а й насичено-червоними листками.Каштани, які через маленького шкідника почали жовтіти ще влітку, нарешті стомлено скидають сухе листя.Серед зелених вербових крон також закралися жовті плями осіннього листя, яке нависло над сірими і пухнастими голівками кульбаб.Сухі крилатки кленів спокійно висять поряд з ще зеленеми листками, а пожовклі п'ятикутні листочки не затримуються на гілках та повільно летять додолу.Тим часом павуки мирно плетуть свої невагомі сіті, чекаючи на бабине літо.Дикий виноград також усім своїм виглядом сигналізує про осінню пору - листя на лозі набирає криваво-червоної барви, а неїстівні ягідки виблискують синіми боками.