Перші миті осіннього Луцька. ФОТО
Сьогодні, 12:45
На календарі "офіційно" розпочалася осінь - сьогодні школярі поспішають на свято першого дзвоника, а подекуди під ногами малечі вже шелестить опале пожовкле листя.
Фотограф Інформаційного агентства "ВолиньPost" Катерина Приступа засвітлинила перші миті осіннього Луцька.
Осінь непомітно підкрадалася до луцьких парків, садів та скверів, а сьогодні, 1 вересня, повноцінно вступила в свої права. Кущі калини рум'яніють не лише багряними кетягами, а й насичено-червоними листками.
Каштани, які через маленького шкідника почали жовтіти ще влітку, нарешті стомлено скидають сухе листя.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: ЛІТНІЙ ЛИСТОПАД: ЧОМУ "ЛИСІЮТЬ" ЛУЦЬКІ КАШТАНИ. ФОТО
Серед зелених вербових крон також закралися жовті плями осіннього листя, яке нависло над сірими і пухнастими голівками кульбаб.
Сухі крилатки кленів спокійно висять поряд з ще зеленеми листками, а пожовклі п'ятикутні листочки не затримуються на гілках та повільно летять додолу.
Тим часом павуки мирно плетуть свої невагомі сіті, чекаючи на бабине літо.
Дикий виноград також усім своїм виглядом сигналізує про осінню пору - листя на лозі набирає криваво-червоної барви, а неїстівні ягідки виблискують синіми боками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотограф Інформаційного агентства "ВолиньPost" Катерина Приступа засвітлинила перші миті осіннього Луцька.
Осінь непомітно підкрадалася до луцьких парків, садів та скверів, а сьогодні, 1 вересня, повноцінно вступила в свої права. Кущі калини рум'яніють не лише багряними кетягами, а й насичено-червоними листками.
Каштани, які через маленького шкідника почали жовтіти ще влітку, нарешті стомлено скидають сухе листя.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: ЛІТНІЙ ЛИСТОПАД: ЧОМУ "ЛИСІЮТЬ" ЛУЦЬКІ КАШТАНИ. ФОТО
Серед зелених вербових крон також закралися жовті плями осіннього листя, яке нависло над сірими і пухнастими голівками кульбаб.
Сухі крилатки кленів спокійно висять поряд з ще зеленеми листками, а пожовклі п'ятикутні листочки не затримуються на гілках та повільно летять додолу.
Тим часом павуки мирно плетуть свої невагомі сіті, чекаючи на бабине літо.
Дикий виноград також усім своїм виглядом сигналізує про осінню пору - листя на лозі набирає криваво-червоної барви, а неїстівні ягідки виблискують синіми боками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – допрем'єрний показ фільму за мотивами книги Скрябіна
Сьогодні, 13:26
Перші миті осіннього Луцька. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Свято першого дзвоника у луцькій школі №22. ФОТО
Сьогодні, 11:43