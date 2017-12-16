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На Сумщині затримали педофіла, який любив «відпочивати» з хлопчиками

На Сумщині затримали педофіла, який любив «відпочивати» з хлопчиками
У місті Конотоп Сумської області затримали чоловіка, який полюбляв “відпочивати” з малолітніми хлопчиками.

Аби затримати розпусника, який полюбляв «відпочивати» з малолітніми хлопчаками, працівники кримінальної поліції Конотопу розгорнули справжню операцію, - інформує ГУНП у Сумській області.

Перевдягнувшись у камуфляжну форму, вони кілька годин чатували на зловмисника у засідці. А коли той з‘явився на черговий «пікнік» з чужими дітьми, правоохоронці, аби завчасно не сполохати підозрюваного, під виглядом заблукалих грибників наблизились до нього та надягли кайданки.

До поліції звернулися громадяни, які повідомили, що з їх дітьми невідомий чоловік веде непристойні розмови. Через деякий час нове повідомлення – дана особа запропонувала дітям за винагороду піти з ним на відпочинок у безлюдне місце. Діти погодились.

Для того, щоб викрити та затримати розпусника, правоохоронцям довелося розгорнути цілу операцію - адже той був надзвичайно обережний, сторонився інших людей, а обране для «відпочинку» місце кілька разів обходив, видивляючись небажаних свідків.

Коли зловмисник пересвідчився, що його дії залишаться непоміченими, він почав змушувати хлопчиків роздягнутись, фотографував їх на цифровий фотоапарат та намагався схилити до вчинення певних дій. Саме в цей час його і затримали співробітники поліції.

Під час обшуку житла підозрюваного оперативники знайшли беззаперечні докази того, що чоловік не вдовольнявся звичайним спілкуванням з хлопчиками.

Що цікаво – односельці характеризують затриманого як тихого, безконфліктного та привітного чоловіка. Родини не має, проживає сам, працює на залізниці.

Наразі розпусник затриманий. Стосовно нього відкрите кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Слідство з‘ясовує особи інших неповнолітніх потерпілих та перевіряє чоловіка на причетність до створення та розповсюдження дитячої порнографічної продукції.




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Теги: педофіл, Сумщина
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