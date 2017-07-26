У Луцькому замку показуватимуть фінти на велосипедах
Сьогодні, 04:10
У замку Любарта відбудуться міжнародні змагання з велотріалу.
Подія відбудеться 29 вересня о 10:00, повідомив волинянин Андрій Васильєв.
За словами Андрія Васильєва, це вперше в світі змагання з велотріалу проведуть у замку.
"Участь приймуть спортсмени зі всієї країни та інших країн світу. Захід доповниться виступом брейк дансерів Iron City, діджей супруводом та багато інших цікавинок", - повідомив він.
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Подія відбудеться 29 вересня о 10:00, повідомив волинянин Андрій Васильєв.
За словами Андрія Васильєва, це вперше в світі змагання з велотріалу проведуть у замку.
"Участь приймуть спортсмени зі всієї країни та інших країн світу. Захід доповниться виступом брейк дансерів Iron City, діджей супруводом та багато інших цікавинок", - повідомив він.
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