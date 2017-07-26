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У Луцькому замку показуватимуть фінти на велосипедах

У Луцькому замку показуватимуть фінти на велосипедах
У замку Любарта відбудуться міжнародні змагання з велотріалу.

Подія відбудеться 29 вересня о 10:00, повідомив волинянин Андрій Васильєв.

За словами Андрія Васильєва, це вперше в світі змагання з велотріалу проведуть у замку.

"Участь приймуть спортсмени зі всієї країни та інших країн світу. Захід доповниться виступом брейк дансерів Iron City, діджей супруводом та багато інших цікавинок", - повідомив він.

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Теги: спорт, змагання, Луцьк
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