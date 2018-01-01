У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО
Сьогодні, 10:14
У Луцьку сталася ДТП за участі двох автівок - на повороті з вулиці Рівненської на Підгаєцьку зіткнулися Hyundai та ВАЗ 2104.
Аварія трапилася близько 9 години 10 хвилин.
За словами очевидців, ВАЗ рухався головною дорогою, а Hyundai збирався повернути. Однак іномарка врізалася у ВАЗ, стукнувши автівку в бік та передню частину.
Автомобілі зазнали технічних ушкоджень.
Пасажирку ВАЗу забрала карета швидкої допомоги. За словами очевидці, у жінки була розбита брова.
Наразі на місці події працює патрульна поліція. Автівки, які рухаються смугою, де сталася аварія, об'їжджають місце інциденту.
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Аварія трапилася близько 9 години 10 хвилин.
За словами очевидців, ВАЗ рухався головною дорогою, а Hyundai збирався повернути. Однак іномарка врізалася у ВАЗ, стукнувши автівку в бік та передню частину.
Автомобілі зазнали технічних ушкоджень.
Пасажирку ВАЗу забрала карета швидкої допомоги. За словами очевидці, у жінки була розбита брова.
Наразі на місці події працює патрульна поліція. Автівки, які рухаються смугою, де сталася аварія, об'їжджають місце інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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