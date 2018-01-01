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У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО
У Луцьку сталася ДТП за участі двох автівок - на повороті з вулиці Рівненської на Підгаєцьку зіткнулися Hyundai та ВАЗ 2104.

Аварія трапилася близько 9 години 10 хвилин.

За словами очевидців, ВАЗ рухався головною дорогою, а Hyundai збирався повернути. Однак іномарка врізалася у ВАЗ, стукнувши автівку в бік та передню частину.

Автомобілі зазнали технічних ушкоджень.

Пасажирку ВАЗу забрала карета швидкої допомоги. За словами очевидці, у жінки була розбита брова.

Наразі на місці події працює патрульна поліція. Автівки, які рухаються смугою, де сталася аварія, об'їжджають місце інциденту.
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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