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На Волині за кілька років не буде де захоронювати сміття

На Волині за кілька років не буде де захоронювати сміття
Сміттєві полігони на Волині через кілька років вичерпають свій ресурс.

Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В.о. директора департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Андрій Пиріг розповів, що у середньому в рік збирають близько мільйона кубічних метрів відходів, тобто, приблизно 1 метр кубічний на мешканця Волині.

Станом на сьогодні 2,7 мільйона тонн захоронені на території полігонів у області. Завантаженість полігонів становить 90% і їх ресурс вичерпується.

«Найкраща перспектива функціонування полігонів – 3-5 років, у Луцьку і Ковелі – 2-3 роки. Для того, щоб збільшити ресурс полігонів потрібне роздільне сортування. Перший рівень сортування може на третину збільшити ресурс», - відзначив Пиріг.

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Теги: сміття, Волинь
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