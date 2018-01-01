На Волині за кілька років не буде де захоронювати сміття
Сьогодні, 10:41
Сміттєві полігони на Волині через кілька років вичерпають свій ресурс.
Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В.о. директора департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Андрій Пиріг розповів, що у середньому в рік збирають близько мільйона кубічних метрів відходів, тобто, приблизно 1 метр кубічний на мешканця Волині.
Станом на сьогодні 2,7 мільйона тонн захоронені на території полігонів у області. Завантаженість полігонів становить 90% і їх ресурс вичерпується.
«Найкраща перспектива функціонування полігонів – 3-5 років, у Луцьку і Ковелі – 2-3 роки. Для того, щоб збільшити ресурс полігонів потрібне роздільне сортування. Перший рівень сортування може на третину збільшити ресурс», - відзначив Пиріг.
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Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В.о. директора департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Андрій Пиріг розповів, що у середньому в рік збирають близько мільйона кубічних метрів відходів, тобто, приблизно 1 метр кубічний на мешканця Волині.
Станом на сьогодні 2,7 мільйона тонн захоронені на території полігонів у області. Завантаженість полігонів становить 90% і їх ресурс вичерпується.
«Найкраща перспектива функціонування полігонів – 3-5 років, у Луцьку і Ковелі – 2-3 роки. Для того, щоб збільшити ресурс полігонів потрібне роздільне сортування. Перший рівень сортування може на третину збільшити ресурс», - відзначив Пиріг.
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