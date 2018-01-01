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Назвали причину загибелі свиней на Волині

Назвали причину загибелі свиней на Волині
Розповіли, чому у Володимир-Волинському районі загинули свійські свині.

Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Начальник управління безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби Анатолій Тимофіюк нагадав, що на Волині випадок африканської чуми свиней зареєстрували у Любомльському районі. Однак після локалізації та ліквідації наслідків зняли карантин у цьому районі.

«Однак у Рівненській області, Польщі, Білорусі реєструють захворювання і область знаходиться під загрозою. На Волині проводять депопуляцію диких кабанів з метою недопущення чуми. Усього відстріляли 82 кабанів і відібрали проби. Результати дослідження – негативні», - розповів Анатолій Тимофіюк.

Він зауважив, що населення панікує через африканську чуму навіть не встановивши причини загибелі свійських тварин. Зокрема, у Володимир-Волинському районі свині загинули від годування зерном із грибками, а не від африканської чуми.

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Теги: свиня, Волинь, Володимир-Волинський
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