Назвали причину загибелі свиней на Волині

Розповіли, чому у Володимир-Волинському районі загинули свійські свині.Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Начальник управління безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужбинагадав, що на Волині випадок африканської чуми свиней зареєстрували у Любомльському районі. Однак після локалізації та ліквідації наслідків зняли карантин у цьому районі.«Однак у Рівненській області, Польщі, Білорусі реєструють захворювання і область знаходиться під загрозою. На Волині проводять депопуляцію диких кабанів з метою недопущення чуми. Усього відстріляли 82 кабанів і відібрали проби. Результати дослідження – негативні», - розповів Анатолій Тимофіюк.Він зауважив, що населення панікує через африканську чуму навіть не встановивши причини загибелі свійських тварин. Зокрема, у Володимир-Волинському районі свині загинули від годування зерном із грибками, а не від африканської чуми.