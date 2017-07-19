Водіїв попереджають про ускладнений рух на «Ягодині»

Від 3 вересня рух вантажного транспорту через Ягодин може бути повільнішим через будівельні роботи.Відтак, можливе обмеження та сповільнення руху вантажних транспортних засобів, - інформує Волинська митниця ДФС.Від 3 вересня 2018 року підрядна організація буде облаштовувати вагові комплекси поосьового зважування автотранспортних засобів. Завершення проекту заплановане до 30 листопада цього року.Крім того, з другої декади вересня приступлять до влаштування водовідвідних лотків у рамках капітального ремонту цього пункту пропуску. На цей же період календарним графіком передбачено встановлення скануючої системи."Волинська митниця ДФС вживатиме усіх необхідних заходів, аби мінімізувати незручності для водіїв, проте просить із розумінням поставитись до необхідності модернізації інфраструктури митниць. Пасажирських напрямків переміщень заплановані роботи не стосуватимуться", - йдеться у повідомлені.