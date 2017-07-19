вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водіїв попереджають про ускладнений рух на «Ягодині»

Водіїв попереджають про ускладнений рух на «Ягодині»
Від 3 вересня рух вантажного транспорту через Ягодин може бути повільнішим через будівельні роботи.

Відтак, можливе обмеження та сповільнення руху вантажних транспортних засобів, - інформує Волинська митниця ДФС.

Від 3 вересня 2018 року підрядна організація буде облаштовувати вагові комплекси поосьового зважування автотранспортних засобів. Завершення проекту заплановане до 30 листопада цього року.

Крім того, з другої декади вересня приступлять до влаштування водовідвідних лотків у рамках капітального ремонту цього пункту пропуску. На цей же період календарним графіком передбачено встановлення скануючої системи.

"Волинська митниця ДФС вживатиме усіх необхідних заходів, аби мінімізувати незручності для водіїв, проте просить із розумінням поставитись до необхідності модернізації інфраструктури митниць. Пасажирських напрямків переміщень заплановані роботи не стосуватимуться", - йдеться у повідомлені.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, рух, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні футболісти «Волині» тріумфували у Черкасах
Сьогодні, 11:56
Скільки зарплати боргують волинські підприємства працівникам
Сьогодні, 11:45
Водіїв попереджають про ускладнений рух на «Ягодині»
Сьогодні, 11:44
У Луцьку скаржаться на порушення графіку руху маршруткою №9а
Сьогодні, 11:43
На курорті у Чорному морі вибухнув гідроцикл з туристами. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Водіїв попереджають про можливий ускладнений рух на «Ягодині» Водіїв попереджають про можливий ускладнений рух на «Ягодині»
11 липень, 10:36
Через ремонті роботи у Луцьку – ускладнений рух маршруток Через ремонті роботи у Луцьку – ускладнений рух маршруток
14 травень, 15:53
У Луцьку через ремонт перекриють вулицю У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
11 січень, 16:05
Прикордонники інформують водіїв про ремонт на «Ягодині» Прикордонники інформують водіїв про ремонт на «Ягодині»
19 липень, 2017, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні футболісти «Волині» тріумфували у Черкасах
Сьогодні, 11:56
 0
Скільки зарплати боргують волинські підприємства працівникам
Сьогодні, 11:45
 0
Водіїв попереджають про ускладнений рух на «Ягодині»
Сьогодні, 11:44
 0
У Луцьку скаржаться на порушення графіку руху маршруткою №9а
Сьогодні, 11:43
 0
На курорті у Чорному морі вибухнув гідроцикл з туристами. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8