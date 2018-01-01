«Квітковий бум» на перший дзвоник: ціни в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:55
У Луцьку напередодні свята першого дзвоника – квітковий ажіотаж.
Тож журналісти Інформаційного агентству ВолиньPost вирішили поцікавитись, на скільки цього року зросли ціни на букети.
На квітковому пасажі, який розташований на проспекті Волі, лучани можуть купити як бюджетні варіанти букетів, так і дорогі.
Так, у магазині "Happy" троянди коштують від 10-25 гривень, букет з троянд і ромашок - 80 гривень, а букет з 11 троянд – 200 гривень (9 троянд вартує 150 гривень). Ромашки ж продають по 30 гривень на гілку. Альстремерія - 15 гривень гілка, а цілий букет обійдеться у 150 гривень.
У магазині "ВМ" теж продають квіти різної цінової категорії. Маленьку троянду можна купити за 12 гривень, а велику - за 25. Троянда "Еквадор" значно дорожча - 40 гривень. Букет сухоцвітів коштує 50 гривень.
Також на квітковому пасажі продають так звану "китайську розу", яка коштує 25 гривень, а соняшник - 10 гривень за штуку.
Кольорова хризантема вартує 40 гривень. Сухоцвіти - 50 гривень за букет.
Однак, продавці з квіткового пасажу скаржаться на те, що їх переселили з центру міста, адже на новому місці – мало потенційних клієнтів.
Букети, які продають жінки просто на вулиці, трохи дешевші.
Так, гейлардію, фізостегію і целозію можна придбати за 50 гривень.
У магазині "Бізнес букет" троянди коштують від 15 до 60 гривень. Гілка еустоми - 65 гривень, а букети – від 80 до 300. Соняшник можна купити по 15 гривень за гілку.
На квітковому ринку біля ЦУМу троянди продають від 15 до 50 гривень.
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Тож журналісти Інформаційного агентству ВолиньPost вирішили поцікавитись, на скільки цього року зросли ціни на букети.
На квітковому пасажі, який розташований на проспекті Волі, лучани можуть купити як бюджетні варіанти букетів, так і дорогі.
Так, у магазині "Happy" троянди коштують від 10-25 гривень, букет з троянд і ромашок - 80 гривень, а букет з 11 троянд – 200 гривень (9 троянд вартує 150 гривень). Ромашки ж продають по 30 гривень на гілку. Альстремерія - 15 гривень гілка, а цілий букет обійдеться у 150 гривень.
У магазині "ВМ" теж продають квіти різної цінової категорії. Маленьку троянду можна купити за 12 гривень, а велику - за 25. Троянда "Еквадор" значно дорожча - 40 гривень. Букет сухоцвітів коштує 50 гривень.
Також на квітковому пасажі продають так звану "китайську розу", яка коштує 25 гривень, а соняшник - 10 гривень за штуку.
Кольорова хризантема вартує 40 гривень. Сухоцвіти - 50 гривень за букет.
Однак, продавці з квіткового пасажу скаржаться на те, що їх переселили з центру міста, адже на новому місці – мало потенційних клієнтів.
Букети, які продають жінки просто на вулиці, трохи дешевші.
Так, гейлардію, фізостегію і целозію можна придбати за 50 гривень.
У магазині "Бізнес букет" троянди коштують від 15 до 60 гривень. Гілка еустоми - 65 гривень, а букети – від 80 до 300. Соняшник можна купити по 15 гривень за гілку.
На квітковому ринку біля ЦУМу троянди продають від 15 до 50 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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