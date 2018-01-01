«Квітковий бум» на перший дзвоник: ціни в Луцьку. ФОТО

У Луцьку напередодні свята першого дзвоника – квітковий ажіотаж.Тож журналістивирішили поцікавитись, на скільки цього року зросли ціни на букети.На квітковому пасажі, який розташований на проспекті Волі, лучани можуть купити як бюджетні варіанти букетів, так і дорогі.Так, у магазині "Happy" троянди коштують від 10-25 гривень, букет з троянд і ромашок - 80 гривень, а букет з 11 троянд – 200 гривень (9 троянд вартує 150 гривень). Ромашки ж продають по 30 гривень на гілку. Альстремерія - 15 гривень гілка, а цілий букет обійдеться у 150 гривень.У магазині "ВМ" теж продають квіти різної цінової категорії. Маленьку троянду можна купити за 12 гривень, а велику - за 25. Троянда "Еквадор" значно дорожча - 40 гривень. Букет сухоцвітів коштує 50 гривень.Також на квітковому пасажі продають так звану "китайську розу", яка коштує 25 гривень, а соняшник - 10 гривень за штуку.Кольорова хризантема вартує 40 гривень. Сухоцвіти - 50 гривень за букет.Однак, продавці з квіткового пасажу скаржаться на те, що їх переселили з центру міста, адже на новому місці – мало потенційних клієнтів.Букети, які продають жінки просто на вулиці, трохи дешевші.Так, гейлардію, фізостегію і целозію можна придбати за 50 гривень.У магазині "Бізнес букет" троянди коштують від 15 до 60 гривень. Гілка еустоми - 65 гривень, а букети – від 80 до 300. Соняшник можна купити по 15 гривень за гілку.На квітковому ринку біля ЦУМу троянди продають від 15 до 50 гривень.