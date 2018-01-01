У центральному парку Луцька хочуть заборонити рибалити

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки хочуть заборонити риболовлю.Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.У документі зазначено, що любительську риболовлю на території парку планують заборонити з метою дотримання загальнообов’язкових норм громадського порядку, підтримання сприятливих умов для відпочинку людей та збереження рослиноїдних видів риб.Відтак, вилов водних живих ресурсів у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах тощо хочуть заборонити.Якщо ж проект рішення підтримають на засіданні виконкому, любительська риболовля порушуватиме правила рибальства. За це згідно зі ст. 85 КУпАП грозить попередження або штраф від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 грн.)