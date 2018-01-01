Австрійський імператор у Володимирі. РЕТРОФОТО

Карл I, імператор Австро-Угорщини в Володимирі

Карл I, імператор Австро-Угорщини в Володимирі

Карл I, імператор Австро-Угорщини в Володимирі

Карл I, імператор Австро-Угорщини в Володимирі

В фондах Австрійського державного архіву є цікаві, раніше невідомі, світлини з волинського міста Володимира.Фото датуються 9 жовтня 1917 року. Саме в цей день за інформацією австрійського джерела Володимир відвідав, відомий, як імператор Австро-Угорщини, король Богемії, король Галичини та Володимирії (1916-1918 роки). Карл І був останнім правителем династії Габсбургів.Карл І очолив престол після смерті Франца Йосифа 21 листопада 1916 року. Новий імператор взяв тоді на себе командування військами, прагнучи заручитись підтримкою угорців.За правління Карла І Австро-Угорська імперія як член Четверного союзу продовжувала брати участь у Першій світовій війні. Саме за правління Карла І Австро-Угорщина 19 січня 1918 року визнала незалежність Української Народної Республіки і 27 січня 1918 року уклала разом з іншими членами австро-німецького блоку Берестейський мир.Проте, на жаль, уряд Карла І не виконав таємної статті договору про виділення української частини Галичини і Буковини в окремий коронний край у складі імперії, а 4 липня 1918 року взагалі нуліфікував цю таємну угоду. За правління Карла І в листопаді 1918 року на західноукраїнських землях відбулася національно-демократична революція, що завершилася утворенням Західно-Української Народної Республіки.Карл I 11 листопада 1918 року зрікся влади в Австрії, а 13 листопада в Угорщині.Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv