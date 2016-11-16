Напився і прийшов до дітей: патрульні припинили сімейне насильство у Ковелі
Сьогодні, 21:37
У Ковелі партульні оформили адмінматеріали на чоловіка, який регулярно випиває та заявляється до колишньої дружини і дітей.
Про це інформують на сторінці патрульної поліції Волинської області.
Учора, близько 21 години, ковельські патрульні отримали виклик від громадянина, що його колишня дружина неналежно виконує обов’язки щодо догляду за дітьми.
Прибувши на вулицю Богомольця, встановили, що заявник має ознаки алкогольного сп’яніння і до жінки з’являється вже не вперше.
«Він дебоширить, вибиває вікна, мовляв, хоче побачити дітей. Насправді ж, потрапивши всередину, затіює скандал і сам викликає поліцію», - повідомив інспектор Патрульної поліції Сергій.
Патрульні доставили обидві сторони в міськвідділ для написання пояснень і заяв. Також чоловіка освідували в місцевому медзакладі – мав 1, 86 проміле.
З ним провели посилену профілактичну бесіду та оформили 2 адміністративні матеріали.
До речі, дана 35-річна особа має вже кілька матеріалів і за появу в громадському місці в п’яному вигляді, і за дрібне хуліганство, і за інші правопорушення.
Учора патрульні, крім усього, прослідкували, щоб він не повертався до жінки.
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Про це інформують на сторінці патрульної поліції Волинської області.
Учора, близько 21 години, ковельські патрульні отримали виклик від громадянина, що його колишня дружина неналежно виконує обов’язки щодо догляду за дітьми.
Прибувши на вулицю Богомольця, встановили, що заявник має ознаки алкогольного сп’яніння і до жінки з’являється вже не вперше.
«Він дебоширить, вибиває вікна, мовляв, хоче побачити дітей. Насправді ж, потрапивши всередину, затіює скандал і сам викликає поліцію», - повідомив інспектор Патрульної поліції Сергій.
Патрульні доставили обидві сторони в міськвідділ для написання пояснень і заяв. Також чоловіка освідували в місцевому медзакладі – мав 1, 86 проміле.
З ним провели посилену профілактичну бесіду та оформили 2 адміністративні матеріали.
До речі, дана 35-річна особа має вже кілька матеріалів і за появу в громадському місці в п’яному вигляді, і за дрібне хуліганство, і за інші правопорушення.
Учора патрульні, крім усього, прослідкували, щоб він не повертався до жінки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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