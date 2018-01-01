вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами

Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами
Чоловік хотів провезти через пункт пропуску «Ягодин» причіп з підробленими документами.

Про це повідомили у прес-службу Луцького прикордонного загону.

Інцидент трапився зранку 3 вересня.

Нелегально завезти його в Україну намагався наш співвітчизник, при цьому використавши підроблені документи.

Правоохоронців насторожило, що під час огляду салону автомобіля Volkswagen, яким керував громадянин, виявили номерний знак польської реєстрації та технічний паспорт.

Під час огляду причепу виявилось, що за маркуванням його складових він відповідає даним технічного паспорту польської реєстрації, а не тим, які подав для контролю водій.

Даний транспортний засіб вилучили співробітники ДФС. Сума оцінки склала 98 тисяч гривень.
Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами
Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, автомобіль, причіп, порушення, документи, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє волинян-хуліганів понівечили лавки і смітники
Сьогодні, 12:01
Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру
Сьогодні, 12:01
Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами
Сьогодні, 11:52
На Волині автомобіль збив 5-річну дитину
Сьогодні, 11:47
У Києві викладачка випала з 3-го поверху
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
На «Ягодині» вилучили Mercedes-Benz з фіктивними документами. ФОТО На «Ягодині» вилучили Mercedes-Benz з фіктивними документами. ФОТО
13 серпень, 15:49
На митному посту «Луцьк» вилучили Mercedes за півтора мільйона. ФОТО На митному посту «Луцьк» вилучили Mercedes за півтора мільйона. ФОТО
12 червень, 12:33
Від сьогодні волинський пункт пропуску – на ремонті Від сьогодні волинський пункт пропуску – на ремонті
Сьогодні, 09:51
На Волині горіла фура з вугіллям. ФОТО На Волині горіла фура з вугіллям. ФОТО
Сьогодні, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запроваджують величезні штрафи порушникам ПДР
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО
Сьогодні, 12:09
 0
Троє волинян-хуліганів понівечили лавки і смітники
Сьогодні, 12:01
 0
Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру
Сьогодні, 12:01
 0
Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8