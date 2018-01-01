Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами

Чоловік хотів провезти через пункт пропуску «Ягодин» причіп з підробленими документами.Про це повідомили у прес-службу Луцького прикордонного загону.Інцидент трапився зранку 3 вересня.Нелегально завезти його в Україну намагався наш співвітчизник, при цьому використавши підроблені документи.Правоохоронців насторожило, що під час огляду салону автомобіля Volkswagen, яким керував громадянин, виявили номерний знак польської реєстрації та технічний паспорт.Під час огляду причепу виявилось, що за маркуванням його складових він відповідає даним технічного паспорту польської реєстрації, а не тим, які подав для контролю водій.Даний транспортний засіб вилучили співробітники ДФС. Сума оцінки склала 98 тисяч гривень.