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Президент подарував ноутбук луцькій школярці

Президент подарував ноутбук луцькій школярці
У рамках ініціативи Президента України Петра Порошенка донька загиблого під Іловайськом Мирослава Столярчука Калина отримала у подарунок ноутбук.

Техніку 3 вересня вручив голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко під час візиту до луцької школи №27.

Посадовець завітав оглянути школу та привітав дівчинку із початком навчального року - аби малечі було легше вчитися, дитині презентували ноутбук. Мама дівчинки Ольга зауважила, що подарунок дуже вчасний.
Президент подарував ноутбук луцькій школярці

«Дуже потішені таким подарунком. Він дуже потрібний, бо діти зараз розвиваються не по днях, а по годинах – уже користуються телефонами, планшетами і якраз у нас зараз дороблюємо ремонт у кімнаті Калини і нам треба було вирішувати, купувати ноутбук чи телевізор - тепер не треба буде», - зауважила Ольга Столярчук.
Президент подарував ноутбук луцькій школярці

Калина цьогоріч пішла до першого класу. Дівчинка засоромилася, тож лише скромно подякувала за презент. Її батько, Мирослав Столярчук, був бійцем роти "Світязь" та загинув у 2014 році під Іловайськом.
Президент подарував ноутбук луцькій школярці
Президент подарував ноутбук луцькій школярці

Савченко розповів, що з ініціативи Президента усім дітям, які цьогоріч ідуть до першого клас та, на жаль, втратили батьків на фронті, подарують комп'ютери.

«У квартирі, яку вони отримали як родина загиблого в АТО, вже закінчують ремонт, лишилися ще деякі питання по кімнаті Калинки. Ми там включимося - то були державні кошти, а зараз ми теж віднайдемо гроші, щоб завершити роботи», - додав Савченко.

За словами посадовця, в адміністраціях районів області також вивчать ситуацію, тож усі першачки-діти загиблих атовців отримають ноутбуки.
Президент подарував ноутбук луцькій школярці
Президент подарував ноутбук луцькій школярці
Президент подарував ноутбук луцькій школярці
Президент подарував ноутбук луцькій школярці
Президент подарував ноутбук луцькій школярці
Президент подарував ноутбук луцькій школярці


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Теги: Калина Столярчук, АТО, подарунок
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