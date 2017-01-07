Президент подарував ноутбук луцькій школярці

У рамках ініціативи Президента України Петра Порошенка донька загиблого під Іловайськомотримала у подарунок ноутбук.Техніку 3 вересня вручив голова Волинської обласної державної адміністраціїпід час візиту до луцької школи №27.Посадовець завітав оглянути школу та привітав дівчинку із початком навчального року - аби малечі було легше вчитися, дитині презентували ноутбук. Мама дівчинки Ольга зауважила, що подарунок дуже вчасний.«Дуже потішені таким подарунком. Він дуже потрібний, бо діти зараз розвиваються не по днях, а по годинах – уже користуються телефонами, планшетами і якраз у нас зараз дороблюємо ремонт у кімнаті Калини і нам треба було вирішувати, купувати ноутбук чи телевізор - тепер не треба буде», - зауважила Ольга Столярчук.Калина цьогоріч пішла до першого класу. Дівчинка засоромилася, тож лише скромно подякувала за презент. Її батько, Мирослав Столярчук, був бійцем роти "Світязь" та загинув у 2014 році під Іловайськом.Савченко розповів, що з ініціативи Президента усім дітям, які цьогоріч ідуть до першого клас та, на жаль, втратили батьків на фронті, подарують комп'ютери.«У квартирі, яку вони отримали як родина загиблого в АТО, вже закінчують ремонт, лишилися ще деякі питання по кімнаті Калинки. Ми там включимося - то були державні кошти, а зараз ми теж віднайдемо гроші, щоб завершити роботи», - додав Савченко.За словами посадовця, в адміністраціях районів області також вивчать ситуацію, тож усі першачки-діти загиблих атовців отримають ноутбуки.