Розповіли, коли волинські породіллі почнуть отримувати бейбі-бокси
Сьогодні, 15:32
«Пакунки малюка», які з 1 вересня мають вручати при виписці молодим мамам, волинські породіллі розпочнуть отримувати наприкінці вересня.
Про це 3 вересня розповів голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.
Він зауважив, що ОДА зі свого боку виконала усі зобов’язання та підписала угоди згідно із розпорядженням Кабміну. Сума, яку віднайшли у волинському бюджеті на придбання «пакунків малюка» - близько 27 млн грн.
«Враховуючи вартість бейбі-бокса, а це близько 5 тисяч гривень, ми отримаємо майже 4 тисячі наборів», - зауважив Савченко. Відлік на отримання пакунків, як і планувалося, розпочали із 1 вересня.
«Тобто всі мами, які народжують із 1 вересня, їх отримають. У нас Кабмін узгоджує юридичні тонкощі з оплати... Приблизно десь до кінця вересня вони надійдуть всім, а тим, хто вже народить в період із 1 вересня, ми привеземо їх додому», - додав Савченко.
Нагадаємо, раніше розповіли, що входитиме до «пакунка малюка», який вручатимуть мамам новонароджених.
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Про це 3 вересня розповів голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.
Він зауважив, що ОДА зі свого боку виконала усі зобов’язання та підписала угоди згідно із розпорядженням Кабміну. Сума, яку віднайшли у волинському бюджеті на придбання «пакунків малюка» - близько 27 млн грн.
«Враховуючи вартість бейбі-бокса, а це близько 5 тисяч гривень, ми отримаємо майже 4 тисячі наборів», - зауважив Савченко. Відлік на отримання пакунків, як і планувалося, розпочали із 1 вересня.
«Тобто всі мами, які народжують із 1 вересня, їх отримають. У нас Кабмін узгоджує юридичні тонкощі з оплати... Приблизно десь до кінця вересня вони надійдуть всім, а тим, хто вже народить в період із 1 вересня, ми привеземо їх додому», - додав Савченко.
Нагадаємо, раніше розповіли, що входитиме до «пакунка малюка», який вручатимуть мамам новонароджених.
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