Розповіли, коли волинські породіллі почнуть отримувати бейбі-бокси

«Пакунки малюка», які з 1 вересня мають вручати при виписці молодим мамам, волинські породіллі розпочнуть отримувати наприкінці вересня.Про це 3 вересня розповів голова Волинської обласної державної адміністраціїВін зауважив, що ОДА зі свого боку виконала усі зобов’язання та підписала угоди згідно із розпорядженням Кабміну. Сума, яку віднайшли у волинському бюджеті на придбання «пакунків малюка» - близько 27 млн грн.«Враховуючи вартість бейбі-бокса, а це близько 5 тисяч гривень, ми отримаємо майже 4 тисячі наборів», - зауважив Савченко. Відлік на отримання пакунків, як і планувалося, розпочали із 1 вересня.«Тобто всі мами, які народжують із 1 вересня, їх отримають. У нас Кабмін узгоджує юридичні тонкощі з оплати... Приблизно десь до кінця вересня вони надійдуть всім, а тим, хто вже народить в період із 1 вересня, ми привеземо їх додому», - додав Савченко.Нагадаємо, раніше розповіли, що, який вручатимуть мамам новонароджених.