вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, коли волинські породіллі почнуть отримувати бейбі-бокси

Розповіли, коли волинські породіллі почнуть отримувати бейбі-бокси
«Пакунки малюка», які з 1 вересня мають вручати при виписці молодим мамам, волинські породіллі розпочнуть отримувати наприкінці вересня.

Про це 3 вересня розповів голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Він зауважив, що ОДА зі свого боку виконала усі зобов’язання та підписала угоди згідно із розпорядженням Кабміну. Сума, яку віднайшли у волинському бюджеті на придбання «пакунків малюка» - близько 27 млн грн.

«Враховуючи вартість бейбі-бокса, а це близько 5 тисяч гривень, ми отримаємо майже 4 тисячі наборів», - зауважив Савченко. Відлік на отримання пакунків, як і планувалося, розпочали із 1 вересня.

«Тобто всі мами, які народжують із 1 вересня, їх отримають. У нас Кабмін узгоджує юридичні тонкощі з оплати... Приблизно десь до кінця вересня вони надійдуть всім, а тим, хто вже народить в період із 1 вересня, ми привеземо їх додому», - додав Савченко.

Нагадаємо, раніше розповіли, що входитиме до «пакунка малюка», який вручатимуть мамам новонароджених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бейбі-бокс, пакунок малюка, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік може загриміти на 10 років за наркотики, які у нього знайшли на «Ягодині»
Сьогодні, 15:43
Судитимуть чоловіка, який спричинив смертельну аварію на Волині
Сьогодні, 15:35
Розповіли, коли волинські породіллі почнуть отримувати бейбі-бокси
Сьогодні, 15:32
На Донбасі загинув 20-річний військовий
Сьогодні, 15:23
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
У Володимирі новонародженим даруватимуть «пакунок малюка» У Володимирі новонародженим даруватимуть «пакунок малюка»
19 липень, 19:34
У ковельських школах цьогоріч вчитимуться понад 9 тисяч учнів У ковельських школах цьогоріч вчитимуться понад 9 тисяч учнів
Сьогодні, 11:02
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
Сьогодні, 10:50
Повідомили, скільки на Волині першачків Повідомили, скільки на Волині першачків
01 вересень, 19:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перший дзвоник у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 16:47
 0
Екс-заступник мера Луцька очолив громадську раду при ОДА
Сьогодні, 16:21
 0
У київському гуртожитку першокурсник влаштував різанину. ФОТО
Сьогодні, 16:19
 0
Де навчатиметься волинянин, який набрав по 200 балів з двох предметів
Сьогодні, 16:08
 0
У Луцьку діти зі школи №27 не ходитимуть в інші заклади на фізкультуру
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8