Екс-заступник мера Луцька очолив громадську раду при ОДА
Сьогодні, 16:21
Громадську раду при Волинській ОДА очолив експерт Волинського центру розвитку урядування, екс-заступник мера Луцька Юрій Моклиця.
Відбулося голосування у понеділок, 3 вересня.
Нагадаємо, нещодавно обрали нову громадську раду при ОДА. До її складу увійшла низка журналістів, громадських діячів, представники політичних партій, бізнесменів тощо.
"Я проаналізував діяльність більше 10 громадських рад в Україні. На жаль, жодна з них не була дієвою. Формат, який я хочу запропонувати - це принцип конкретних справ. Я сподіваюсь на віддачу від вас. Ініціативи за вами, а я буду їх всіляко підтримувати", - звернувся до представників громадської ради Юрій Моклиця.
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Відбулося голосування у понеділок, 3 вересня.
Нагадаємо, нещодавно обрали нову громадську раду при ОДА. До її складу увійшла низка журналістів, громадських діячів, представники політичних партій, бізнесменів тощо.
"Я проаналізував діяльність більше 10 громадських рад в Україні. На жаль, жодна з них не була дієвою. Формат, який я хочу запропонувати - це принцип конкретних справ. Я сподіваюсь на віддачу від вас. Ініціативи за вами, а я буду їх всіляко підтримувати", - звернувся до представників громадської ради Юрій Моклиця.
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