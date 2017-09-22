Екс-заступник мера Луцька очолив громадську раду при ОДА

Юрій Моклиця.



Відбулося голосування у понеділок, 3 вересня.



Нагадаємо,



"Я проаналізував діяльність більше 10 громадських рад в Україні. На жаль, жодна з них не була дієвою. Формат, який я хочу запропонувати - це принцип конкретних справ. Я сподіваюсь на віддачу від вас. Ініціативи за вами, а я буду їх всіляко підтримувати", - звернувся до представників громадської ради Юрій Моклиця.

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