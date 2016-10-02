У Луцькому зоопарку рятують рідкісного птаха. ВІДЕО
Сьогодні, 05:54
Пташеня червонокнижного чорного лелеки, яке потрапило до Луцького зоопарку вельми ослабленим, вже освоїлося на новому місці.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Неподалік від обласного центру врятували червонокнижного птаха. 19 серпня подружжя з села Озерце привезло до Луцького зоопарку пташеня чорного лелеки. Він був слабким і не міг літати.
Працівники зоопарку переконують, що птах освоївся на новому місці, добре їсть і окріп. Тепер його дозволяють побачити відвідувачам.
Як нині птах себе почуває – у відео.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Неподалік від обласного центру врятували червонокнижного птаха. 19 серпня подружжя з села Озерце привезло до Луцького зоопарку пташеня чорного лелеки. Він був слабким і не міг літати.
Працівники зоопарку переконують, що птах освоївся на новому місці, добре їсть і окріп. Тепер його дозволяють побачити відвідувачам.
Як нині птах себе почуває – у відео.
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