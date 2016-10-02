У Луцькому зоопарку рятують рідкісного птаха. ВІДЕО





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Неподалік від обласного центру врятували червонокнижного птаха. 19 серпня подружжя з села Озерце привезло до Луцького зоопарку пташеня чорного лелеки. Він був слабким і не міг літати.



Працівники зоопарку переконують, що птах освоївся на новому місці, добре їсть і окріп. Тепер його дозволяють побачити відвідувачам.



Як нині птах себе почуває – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пташеня червонокнижного чорного лелеки, яке потрапило до Луцького зоопарку вельми ослабленим, вже освоїлося на новому місці.Про це повідомляє ВРД НСТУ Неподалік від обласного центру врятували червонокнижного птаха. 19 серпня подружжя з села Озерце привезло до Луцького зоопарку пташеня чорного лелеки. Він був слабким і не міг літати.Працівники зоопарку переконують, що птах освоївся на новому місці, добре їсть і окріп. Тепер його дозволяють побачити відвідувачам.Як нині птах себе почуває – у відео.

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