Як лучани відпочивали: ретрофото 1930 року
Сьогодні, 08:22
На одному із Інтернет аукціонів пощастило знайти раніше невідомі аматорські світлини, що були зроблені на території міста Луцька у 1930 році. Чим цікаві ці фото? Напевно, тим, що чорно-білі кадри показують як проводили час середньо статичні лучани, до прикладу, у вихідний.
На першому фото, можемо розгледіти як дві стильні лучанки, одягнені в сукні по останній моді прогулюються собі по Красненському містку.
Інші світлини показують моменти з прогулянки на човні, які були в 1930-ті дуже популярним відпочинком. Дно луцьких річок було чистим і цілком підходило для такого заняття. Напевно, невідомі лучани, хотіли зробити собі фото на пам’ять.
На одному із фото бачимо, як дві лучанки їдуть в запряженому двома конями екіпажі. Такого сьогодні не зустрінеш на вулицях міста, а з тих часів минуло майже 90 років.
Джерело фото: аукціон e-bay
Тетяна Яцечко-Блаженко
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На першому фото, можемо розгледіти як дві стильні лучанки, одягнені в сукні по останній моді прогулюються собі по Красненському містку.
Інші світлини показують моменти з прогулянки на човні, які були в 1930-ті дуже популярним відпочинком. Дно луцьких річок було чистим і цілком підходило для такого заняття. Напевно, невідомі лучани, хотіли зробити собі фото на пам’ять.
На одному із фото бачимо, як дві лучанки їдуть в запряженому двома конями екіпажі. Такого сьогодні не зустрінеш на вулицях міста, а з тих часів минуло майже 90 років.
Джерело фото: аукціон e-bay
Тетяна Яцечко-Блаженко
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